Cuánto dinero se lleva el Celta por el fichaje de Miguel Rodríguez por el Alavés

Celia Pérez 27 JUL 2026 - 09:06h.

El Utrecht negocia con el conjunto babazorro para su traspaso

El Celta de Vigo se inspira en los 90 para su tercera equipación: así son las tres camisetas de la 26/27

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El Celta de Vigo afronta un verano en el que aún queda mucho trabajo por delante. Desde el mercado de fichajes, en el que arrancó adelantándose a otros equipos por Aleix Febas y posteriormente cerrando la llegada de Javi Galán, a la operación salida o seguir poniendo en forma a la plantilla. Claudio Giráldez está metido de lleno en la pretemporada, pero la dirección deportiva no pierde de vista a un verano en el que el traspaso de Miguel Rodríguez al Alavés puede dejar un pellizco en las arcas olívicas.

Y es que el delantero está a punto de volver a España de la mano del Deportivo Alavés. Hace se convirtió en jugador del Utrecht después de que el club holandés pagase alrededor de un millón y medio por él, correspondiente a la opción de compra que había pactado con el Celta. A pesar de que aún tiene contrato por delante hasta 2028, el Utrecht y el Alavés está en negociaciones para tratar de cerrar su traspaso. Un movimiento al que el cuadro celeste no le quita el ojo ya que en su momento se guardó el 50% de sus derechos.

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Por ello, en Balaídos están pendiente de una venta que apunta a que podría dejar algo en la arcas celestes en función de su precio. Si el Utrecht trata de recuperar la inversión la cifra podría rondar los tres millones de euros, dejando 1,5 millones de euros al Celta, o en cambio, tal y como desvelaba AS, si la cifra sube a unos cinco millones de euros, serían 2,5 los que quedan en el Celta.

Mientras tanto en Vigo siguen pendiente de su propio mercado de fichajes en el que tal y como reconoció Claudio Giráldez aún faltan tres fichajes por hacer: "Fichar un central, un portero y un jugador ofensivo es lo más importante que demandamos en cuanto a perfiles".