Pablo Sánchez 30 JUL 2026 - 17:58h.

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El mercado del Celta transcurre sin prisas pero sin dejar de acometer negociaciones. El club apenas ha cerrado un par de incorporaciones cuando nos adentramos en el segundo tramo de la ventana estival, aunque parece que el trabajo se intensifica tras la disputa de los primeros amistosos. En este sentido, el conjunto celeste parece tener cerrada ya la incorporación de un defensa central.

Se trata de Abdoulaye Faye. Según informa el periodista Alberto Bravo en @MetroVigo, la llegada del defensor senegalés está cerrada y solo falta la oficialidad para que se convierta en nuevo futbolista del Celta de pleno derecho. Se trata de un central zurdo de 21 años, con mucha proyección y que pertenece al Bayern Leverkusen. La pasada temporada jugó cedido durante todo el año en el Lorient.