Pablo Sánchez 27 JUL 2026 - 18:56h.

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El Celta, dentro de su plan estival de fichajes, anunció este lunes la llegada del extremo marfileño Mohamed Harafat Diabate, quien se incorporará a la disciplina celeste en el mercado invernal de la temporada 2027-28. El futbolista, internacional, sub 17 con su país, continuará formándose en su club de origen, el Racing Club d’Abidjan, hasta cumplir los 18 años en noviembre de 2027.

"Será entonces cuando se incorporará al Celta, aunque no podrá ser inscrito para disputar competición oficial hasta el mercado de invierno de la temporada 27/28", señaló la entidad gallega en su comunicado de prensa.

El comunicado del Celta

Este ha sido el comunicado emitido por el Celta para anunciar el fichaje de Diabate:

El Celta ha alcanzado un acuerdo con el Racing Club d’Abidjan para el traspaso de Mohamed Harafat Diabate, extremo derecho internacional sub-17 con Costa de Marfil, que se incorporará a la disciplina celeste una vez alcance la mayoría de edad.

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Harafat continuará formándose en su club de origen hasta cumplir los 18 años en noviembre de 2027. Será entonces cuando se incorporará al Celta, aunque no podrá ser inscrito para disputar competición oficial hasta el mercado de invierno de la temporada 27/28.

Con esta incorporación, el Celta suma a su proyecto de cantera a un futbolista con una enorme proyección y talento, generando oportunidades de futuro y reafirmando su apuesta en jóvenes promesas de África como ya pasó con Bernard Somuah, Seyni Ndiaye o Aldrine Kibet. En todo caso, la transferencia efectiva queda sujeta al cumplimiento de los procesos administrativos correspondientes.