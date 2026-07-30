Juan Pérez 30 JUL 2026 - 13:10h.

El análisis de la situación económica del club y de las ofertas recibidas

El Bayern de Múnich pasa de Bryan Zaragoza y lo pone en el escaparate de LALIGA

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La ambición y la identidad son los dos grandes símbolos de la conferencia de prensa de Marián Mouriño al hacer balance de la última temporada y analizar el estado actual del RC Celta. La presidenta analiza el buen rendimiento del equipo tras conseguir su segunda clasificación europea consecutiva y defiende del modelo económico con la situación actual de un presupuesto que puede encajar hasta tres incorporaciones.

El orgullo de llevar el escudo del Celta por toda Europa con nueve canteranos en la plantilla es la bandera de Marián Mouriño y del proyecto de Claudio Giráldez. Aún así la ausencia de fichajes lleva semanas con varios interrogantes en la afición olívica, y la respuesta directa de la presidenta está en los números: "Nosotros tenemos presupuestadas tres incorporaciones, un presupuesto para esa configuración de límite. El dinero se puede gastar en fichajes o en el sueldo, no es que no te gastes el dinero. Al final los 80 millones se van a gastar, lo que pasa es que te puedes gastar 20 millones en un jugador y solo te quedan 60 para configurar todo lo demás", argumenta.

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En ese respaldo al trabajo realizado por Marco Garcés y Álex Otero desde la dirección deportiva, Mouriño ha recalcado en más de una ocasión que ese montante pasa por los fichajes o por salarios. Esto último abre una veda sobre inundar el gasto con posibles renovaciones pendientes como la de Miguel Román o Javi Rodríguez, así como en posibles cesiones con el gasto que supone eso si no hay transferencia económica de por medio.

Con la aspiración de volver a estar entre los 10 primeros esta temporada, Marián Mouriño es clara con respecto a los presupuestos. Pueden venir tres jugadores "o por poner un ejemplo extremo, te lo puedes gastar todo en sueldos. Que vengan jugadores libres no significa que lleguen gratis y no cobren o no se use el límite salarial. En esa configuración hay opciones de cesión o de opciones de compra (...) y eso va modificando las segundas o terceras opciones. Hay dinero para fichar, pero se pondrá en las decisiones, en los salarios que se traigan o de jugadores que estén".

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En todo momento el discurso de Mouriño ha sido el de recalcar que a pesar de no tener ventas y de la bajada del límite salarial, la estructura económica del club pasa por llevar el dinero al verde como han hecho hasta ahora, una frase que ha repetido varias veces la presidenta. De hecho al no realizar ventas, el ejercicio económico suma pérdidas de poco más de 10 millones hasta el punto de definir un límite salarial más bajo que baja de los 91 a los 88 millones, pero "la idea es seguir con esos 80 millones".

Mouriño confiesa que desde el inicio del mercado han llegado múltiples ofertas, pero no se ha concretado nada claro de alto nivel. "durante todo el mercado las preguntas, sondeos, propuestas escritas van llegando. No reflejaría una realidad si nuestros jugadores no tuvieran valor en el mercado. Son chicos que han hecho una temporada extraordinaria, que han superado anterior quedando mejor en la clasificación y que han hecho partidazos por Europa, por LALIGA y despiertan el interés de muchísimos equipos. El teléfono de Marco Garcés y de Álex Otero no para de sonar en todo el verano pero nada que estuviéramos cómodos ni el club, míster y el jugador para tomar esa decisión", concluye.

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Con los asteriscos de Ilaix Moriba y Borja Iglesias en el mercado, las dos únicas grandes ventas dependen del mercado mientras el Celta busca activos para mejorar la plantilla de Giráldez durante la propia pretemporada.