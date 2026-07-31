Pablo Sánchez 31 JUL 2026 - 20:59h.

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El Celta de Vigo prosigue con su plan de aligerar plantilla de cara a la próxima temporada y este viernes confirmó la salida de Damián Rodríguez. El canterano, tras su última cesión en el Racing, volverá a salir a préstamo rumbo al Cádiz. El mediocentro continuará con su progresión en LALIGA HYPERMOTION bajo un acuerdo especial que permitiría al futbolista seguir vinculado a la entidad amarilla un año más si todas las partes están de acuerdo.

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El comunicado del Celta

El Celta y el Cádiz CF han llegado a un acuerdo para la cesión de Damián Rodríguez para la temporada 2026/27. De esta manera, el centrocampista afrontará un nuevo reto deportivo en el Nuevo Mirandilla, donde continuará su evolución tras una primera experiencia a préstamo en el Racing de Santander durante la segunda mitad del pasado curso.

Formado íntegramente en A Madroa, Damián ha recorrido cada una de las categorías de A Canteira hasta hacerse un hueco en el primer equipo, un camino lleno de constancia y mucho trabajo que le permitió disputar un total de 29 partidos oficiales con el Celta entre LaLiga, Copa del Rey y UEFA Europa League. Ahora, seguirá sumando experiencia en una categoría muy exigente como LaLiga Hypermotion.

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El destino ha querido, además, que su estreno con la camiseta del Cádiz CF tenga un significado muy especial. Damián se enfrentará en la primera jornada oficial del campeonato al Celta Fortuna, un partido que supondrá el histórico debut del filial celeste en Segunda División.

El Celta quiere desearle la mayor de las suertes al joven canterano en esta nueva etapa que seguro será una buena oportunidad para seguir creciendo tanto dentro como fuera del terreno de juego.