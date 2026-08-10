El debut liguero podría estar marcado por las bajas... en los dos equipos

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Malas noticias en el Málaga CF. El equipo dirigido por Juan Francisco Funes disputó este viernes sus penúltimos partidos de una pretemporada que llegará a su fin este mismo miércoles, ante el Fulham, justo una semana antes de regresar a Primera División debutando nada menos que ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano tres días después de lo habitual.

Un partido, el de la jornada 1, que podría estar marcado por las bajas en los dos equipos. Los últimos en caer en el Málaga han sido Fernando Calero y Carlos Dotor, que cayeron lesionados durante el partido del viernes ante el Ceuta.

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Lesiones de Fernando Calero y Carlos Dotor

Calero sufre fracturas en las costillas 9, 10 y 11 de la parte izquierda después de sufrir un fuerte golpe en el costado. Según apunte la Cope, podría estar cerca de un mes de baja, por lo que no podría debutar hasta principios de septiembre.

En cuanto a Carlos Dotor, sufre una lesión de grado I en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha. Sufrió molestias durante ese último amistoso ante el Ceuta y, a falta de confirmación, se estima que podría estar entre dos y tres semanas de baja.

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Esto significa que Calero y Dotor no estarán en el debut ante el Atlético el próximo miércoles 19 de agosto en el Metropolitano. Un partido que también se perderán Aaron Ochoa, quien arrastra sanción desde el pasado curso, y Diego Murillo, quien sigue recuperándose de una lesión de rodilla. Además, Juanpe Jiménez y Moussa Diarra tienen el cartel de duda por sendas lesiones musculares.

Las bajas del Málaga y las dudas del Atlético

Así pues, el Málaga sumará un mínimo de cuatro bajas que podrían ser seis en ese debut ante el Atlético, que también llegará bajo mínimos. De hecho, Simeone se quejó hace apenas unas horas porque aún no ha podido trabajar con su plantilla completa esta pretemporada. Julián Álvarez, Musso, Baena y Llorente se han incorporado este mismo lunes a los entrenamientos, mientras que Sorloth, Giuliano, Pubill y Grimaldo siguen trabajando al margen. Estos cuatro últimos podrían incorporarse el miércoles al grupo, que llegará muy justo para ese debut liguero en términos físicos.