El fichaje de Julen Lobete gana peso en LALIGA HYPERMOTION ante su incierto futuro en el Málaga
El once ideal de Juanfran Funes para el Málaga en la 26/27: en primera con los mismos pilares
Termina contrato en junio de 2027
La confección de la plantilla del Málaga para su vuelta a LALIGA EA SPORTS sigue su curso. La dirección deportiva que encabeza Loren Juarros no se ha vuelta loca este verano y sigue avanzando en algunas operaciones tras confirmar algunos fichajes y varias salidas. Un jugador cuyo futuro genera incertidumbre es Julen Lobete.
El extremo zurdo llegó al Málaga en 2024 y su contrato expira en junio de 2027 sin que aún se haya tomado una determinación al respecto. Una situación así, como suele ocurrir, genera interés en el mercado y el nombre de Lobete comienza a sonar. Según informa el periodista Ángel García, El atacante del cuadro blanquiazul comienza a generar bastante interés entre diversos equipos de LALIGA HYPERMOTION ante lo incierto de su futuro.
Funes aún debe decidir si cuenta con Lobete para el nuevo proyecto en la élite o si, por el contrario, autoriza a la dirección deportiva escuchar ofertas por él. En el horizonte asoman varios interesados. Entre ellos, equipos como el Andorra, el Albacete o el Real Oviedo.
Dos opciones con más peso
Entre las alternativas antes mencionadas, gana peso su fichaje por el Andorra tras la salida de Cerdá. Además, ya conoce la casa, lo que facilitaría mucho las negociaciones. Otro de los equipos que podría lanzarse al mercado en busca de un extremo es el Oviedo ante los inminentes cambios que se le avecinan. Por un lado, Hassan apunta a salir y a dejar un buen pellizco económico en las arcas del club.
Por otro, la lesión de Chaira, que no podrá estar con el equipo hasta octubre o noviembre, invita a la dirección deportiva carbayona a peinar el mercado en busca de alguna opción apetecible. Julen Lobete está en ese horizonte. El devenir del mes de agosto marcará el futuro del gipuzkoano.