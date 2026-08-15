El Málaga encuentra al central multiusos y valora un esfuerzo por su fichaje con una baza

Ángel Cotán 15 AGO 2026 - 11:37h.

Loren Juarros marca la incorporación en la zaga como una prioridad

Los tres fichajes que quiere el equipo costasoleño

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El Málaga CF cerró su pretemporada con cierta dosis de surrealismo, pero también con buenas sensaciones. El club costasoleño ha cumplido por el momento con su premisa veraniega y consigue llegar al inicio de LALIGA EA Sports con sus futbolistas más importantes en plantilla. No obstante, Juanfran Funes pide nuevos cromos que amplíen el abanico de opciones, sobre todo de medio campo hacia atrás. Y ahí aparece un nombre concreto.

Es un secreto a voces que el club de Martiricos busca reforzar tres posiciones. El eje de la zaga, el lateral izquierdo ante la inminente salida de Dani Sánchez y el centro del campo. Tres zonas del campo que bien pueden completarse con tan solo dos fichajes.

En esa búsqueda de un perfil polivalente, Loren Juarros podría resolver de una tacada un doble problema en la zaga malaguista. Y es que el último nombre relacionado con el conjunto boquerón puede ocupar dos de las posiciones que demandan refuerzos.

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El Málaga encuentra al central multiusos

El espacio SoloFichajes123, muy fino en materia de fichajes cadista, coloca al Málaga CF tras un deseo imposible del Cádiz CF. El conjunto gaditano intentó su fichaje en este mercado de verano para reforzar su defensa, pero sin éxito. Ahora, Loren Juarros se interesa por su situación y es uno de los nombres que están en la agenda malaguista. Se trata de José Marsà.

A sus 24 años, el defensa central, que también puede ocupar la posición del lateral izquierdo, es propiedad del KV Malinas de la Primera División belga. Formado en La Masía, Marsà cuenta con experiencia en el fútbol profesional tras su paso por equipos como el Sporting de Portugal, Andorra o Sporting de Gijón.

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Un zaguero de buen pie que podría adaptarse a la perfección al estilo de juego de Juanfran Funes, pero por el que habría que pagar un traspaso. Loren Juarros ya sabe que puede acometerlos y cuenta con una baza importante en este posible operación. José Marsà está inmerso en su último año de contrato en Bélgica, por lo que las exigencias económicas del KV Malinas bajarán.