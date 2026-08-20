El Málaga se lanza por el fichaje de Nemanja Gudelj y tiene una baza casi definitoria

Ángel Cotán 20 AGO 2026 - 09:14h.

El club boquerón busca un pivote que pueda ocupar el eje de la zaga

El uno por uno del Málaga CF ante el Atleti: Alfonso Herrero lideró la resistencia malaguista

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El Málaga CF de 'Los Bichos' ya sabe lo que es jugar en Primera División. Tras una primera mitad muy competida por el equipo de Juanfran Funes, el Atlético de Madrid decidió el encuentro con dos golazos y mucha calidad. El equipo costasoleño no se desvía de su objetivo y busca más refuerzos que eleven la propuesta del técnico boquerón. Ahí, Loren Juarros pone el foco en el equilibrio del equipo y se fija en una opción comodín.

Para reforzar el puesto de pivote, y según informa La Gran Jugada de Canal Sur, el Málaga se interesa por la situación de Nemanja Gudelj. Las negociaciones ya han comenzado y el club de Martiricos cuenta con una baza importante.

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El Málaga cuenta con una baza casi definitoria por Nemanja Gudelj

Según la citada fuente, el Málaga CF ofrece al internacional serbio un año de contrato. Tras desvincularse del Sevilla FC, donde ejerció como capitán y conquistó la UEFA Europa League, Gudelj busca un nuevo equipo para continuar con su carrera. A sus 34 años, el centrocampista quiere seguir en España, y aunque maneja más ofertas, está escuchando atentamente la propuesta de Loren Juarros.

La razón no es otra que la cercanía. Nemanja Gudelj prioriza estar cerca de Sevilla, ciudad en la que lleva viviendo siete años. Una baza que el conjunto malagueño quiere aprovechar para echar el cierre a su centro del campo.

El regreso a Primera deja un dato para la historia malaguista

Doce futbolistas del Málaga, casi la totalidad de los dieciséis participantes en la jornada inaugural ante el Atlético, y el entrenador Juanfran Funes debutaron en LaLiga EA Sports este miércoles en el triunfo del equipo del ‘Cholo’ Simeone (2-0).

Los doce jugadores del Málaga debutantes en Primera División fueron Alfonso Herrero, Carlos Puga, Rafita, Ángel Recio, Einar Galilea, Izan Merino, Dani Lorenzo, David Larrubia y Chupete, como titulares, y Ramón Enríquez, Rafa Rodríguez y Eneko Jauregi desde el banquillo.

El técnico Juan Francisco Funes, también en su primera experiencia en la élite, expresó en rueda de prensa que era su primer partido "y la primera vez siempre es muy especial, nuestros familiares no se lo han querido perder”.

A falta del cierre de mercado para conocer la plantilla íntegra, tendrán posibilidad de estrenarse en la máxima categoría durante esta temporada el portero Carlos López, los defensas Diego Murillo, Álex Pastor, Otu Jr, Juani y los atacantes Aaron Ochoa y Haitam.

De la convocatoria malaguista para este miércoles ya habían jugado en Primera tan solo cinco: los extremos Joaquín Muñoz (Huesca), Juan Cruz (Málaga, Betis, Leganés) y Julen Lobete (Real Sociedad), el defensa José Salinas (Espanyol) y el centrocampista Carlos Dotor (Celta de Vigo).