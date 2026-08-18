El Málaga CF acelera el fichaje de Pablo Martínez para la medular: operación inminente

Fran Fuentes 18 AGO 2026 - 22:59h.

El centrocampista aportará experiencia en la categoría y más opciones para Funes en el centro del campo

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El Málaga CF sigue trabajando en el mercado de fichajes para tratar de elaborar una plantilla competitiva después de haber logrado el tan ansiado ascenso a LALIGA EA SPORTS. Pese a que el margen económico que tienen es escaso, Loren Juarros se mueve en busca de futbolistas que entren en el presupuesto del club y que mejoren lo presente. Es por eso que, hasta la fecha, el club apenas ha cerrado las incorporaciones de Fernando Calero, Juan Cruz y José Salinas. Sin embargo, en las próximas horas se cerrará la cuarta llegada a la plantilla blanquiazul. Hablamos de Pablo Martínez, exjugador del Levante UD.

Ha sido Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes, quien ha avanzado este movimiento. A sus 28 años, Pablo Martínez se desvinculó del Levante UD tras acabar contrato el pasado 30 de junio. De este modo, llegará con la carta de libertad a Martiricos, y lo hará para reforzar el centro del campo. Con un perfil más creativo y de asociación, su llegada servirá para complementar a los Carlos Dotor, Juanpe, Ramón Enríquez, Dani Lorenzo o Izan Merino.

De este modo, el jugador se incoporará en las próximas horas al conjunto malaguista. Aunque, eso sí, no llegará a tiempo para el partido frente al Atlético de Madrid, ya que, aunque ha trabajado en solitario con un preparador físico, aún tiene que encontrar el punto óptimo para poder competir al mismo nivel que sus nuevos compañeros, los cuales han hecho la pretemporada al completo (al menos, casi todos ellos).

La trayectoria de Pablo Martínez en el Levante UD antes de firmar por el Málaga CF

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Así las cosas, Pablo Martínez se encuentra trabajando en solitario desde que se desvinculó del Levante, club al que llegó para jugar en su filial en 2019 y en cuyo primer equipo debutaría esa misma temporada, en la jornada 15 frente al Getafe, disputando nueve minutitos en la derrota por 4-0. Posteriormente jugaría el partido completo ante el Melilla UD en Copa del Rey. En total jugaría siete encuentros, aunque con poquitos minutos en LALIGA. En total, la trayectoria del madrileño como granota asciende a 155 partidos, en los que logró marcar 12 goles y servir 18 asistencias. El pasado curso logró un tanto y cinco pases de gol en 27 partidos, y ha llegado a ser capitán del conjunto valenciano.

De este modo, Juanfran Funes ganará una pieza más que aportará creatividad y trabajo a la línea medular, experiencia en la categoría y profundidad en el fondo de armario.