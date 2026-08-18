Ángel Cotán 18 AGO 2026 - 12:57h.

El técnico, con la ilusión por bandera, mira al Metropolitano

Simeone confirma a Julián Álvarez, celebra una decisión del Atlético de Madrid y espera fichajes: "Lo saben"

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Juanfran Funes refleja la ilusión de toda Málaga. El entrenador de Loja compareció en sala de prensa este martes a modo de previa del debut en LALIGA EA Sports 2026/27. Tras el meteórico ascenso por la larga ruta del playoff, el conjunto boquerón se prepara para estrenarse en la élite ante todo un Atlético de Madrid.

Durante su comparecencia, el entrenador del Málaga CF respondió con lujo de detalles a todas las cuestiones planteadas por los medios. Desde un mensaje de apoyo a Granada por los terremotos hasta un repaso al mercado de fichajes malaguista.

En clave colchonera, Juanfran Funes fue cuestionado por la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Allí, el nombre del Málaga CF no salió a la palestra durante toda la comparecencia. El técnico del equipo de Martiricos responde claro.

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Las palabras de Juanfran Funes en el Málaga CF

Mensaje de apoyo a Granada. "En primer lugar, creo que tenemos que estar casi de enhorabuena porque, aunque sí daños materiales, no hay que lamentar daños personales. En Granada y también en Andalucía sí que vivimos, si no con normalidad, los seísmos sí que forman parte. Lo bueno de esto, quizás no ha revestido en la realidad de otros. Y dicen, los que entienden, que haya algunos terremotos termina siendo hasta bueno porque cuando se acumula en el tiempo puede hacer mucho más daño... y ojalá".

La ilusión, principal arma malaguista. "Lo afrontamos con muchísima ilusión. Bromeaba con Juan Cruz y le decía que no hacía mucho tiempo que íbamos a Torredonjimeno a jugar, entonces... ostras, vivir esta situación que para muchos va a ser la primera vez que van a jugar en Primera División creo que es un aliciente tremendo. Y aviso a la gente, ahí va a ser muy difícil que nos puedan hasta empatar".

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Una pretemporada atípica. "Te soy sincero. No es la pretemporada que hubiese elegido para el regreso a Primera División. Hay cosas que no se pueden elegir. Lo hemos hablado muchas veces, cuando hemos sido críticos con el tiempo que hemos tenido. Dentro de la situación que se dio, hemos intentado hacer la pretemporada que nos diese la oportunidad no solamente volver a un ritmo de competición a nivel físico, pero también mental".

Nadie preguntó a Simeone por el Málaga. "Entre comillas es normal, un equipo con una dimensión enorme. Les tenemos un gran respeto, lo dice la final de la copa del Mundo, ningún club ha tenido más representantes. Vamos a jugar contra los mejores, a mí me gustaría poner en valor en nuestra liga. Es muy difícil que un club en otra liga pueda decir lo mismo que el Atlético, diez jugadores en la final. Estamos ante una de las mejores o la mejor liga del mundo".

La plaga de bajas. "Creo que probablemente por desgracia hemos convivido ya con muchas bajas. Demostramos lo que puede ser algo muy negativo para algunos, termina siendo muy positivo para otros. Tenemos que poner en valor a los que van a jugar. El año pasado no decía nada de las bajas eran casi 10 o 12 los que nos faltaban. Ahí tenemos que focalizar nuestras energías".

Julen Lobete y su posible continuidad en el equipo. "Creo que es una pregunta para la dirección deportiva. Loren está haciendo un gran trabajo, si me agarras el símil que te mando, no queramos correr más que el tren bala. A veces comentar los procesos llevan a un prejuicio para el club".