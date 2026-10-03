Pablo Sánchez 03 OCT 2026 - 23:31h.

Ni Luis de la Fuente se lo puede creer: el misil de Lamine Yamal contra Chequia para abrir el marcador

El jugador de Chequia no recibió castigo alguno

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La victoria de España sobre la República Checa no se pudo dar por sellada hasta el gol de Mikel Merino en la recta final. El 3-1 encarriló un partido que se complico algo más de lo previsto y que tuvo un final rocambolesco. Al gol de Merino le precede una durísima entrada sobre Roberto Fernández que fue revisada en el VAR, pero que quedó sin castigo.