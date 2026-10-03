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En vídeo: así quedó la espinilla de Roberto Fernández tras la escalofriante entrada recibida
Ni Luis de la Fuente se lo puede creer: el misil de Lamine Yamal contra Chequia para abrir el marcador
El jugador de Chequia no recibió castigo alguno
La victoria de España sobre la República Checa no se pudo dar por sellada hasta el gol de Mikel Merino en la recta final. El 3-1 encarriló un partido que se complico algo más de lo previsto y que tuvo un final rocambolesco. Al gol de Merino le precede una durísima entrada sobre Roberto Fernández que fue revisada en el VAR, pero que quedó sin castigo.
Tras el partido, las cámaras de ElDesmarque captaron el estado físico de Roberto tras la entrada. El delantero tenía un buen corte en su espinilla fruto de la dura falta que, de manera incomprensible, quedó impune. En el vídeo superior puedes ver el escalofriante estado de la espinilla del delantero.