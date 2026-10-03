Alineación confirmada de España y Chequia en la jornada 3 de la UEFA Nations League

Fran Duarte Madrid, 03 OCT 2026 - 19:06h.

Luis de la Fuente y Santi Denia ya tienen sus once titulares para España y Chequia en el choque de la jornada 3 de la UEFA Nations League

Fabián Ruiz causa baja contra Chequia por acudir al nacimiento de su primer hijo en París

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España busca hacer pleno en la primera vuelta de la UEFA Nations League. Después de vencer a Inglaterra en Wembley (2-3) y a Croacia en el Sánchez-Pizjuán (4-1), ahora le toca el turno a Chequia en el Carlos Tartiere. Los de Luis de la Fuente, una vez más bajo el calor de sus aficionados, pueden sentenciar la clasificación del grupo C con otra victoria.

Aunque el técnico de Haro tiene un problema y es que hasta cinco jugadores de su lista inicial han ido abandonando la concentración en estos días. El primero fue Eric García y luego fueron cayendo Álex Grimaldo, Ferran Torres, Nico Williams y el último Fabián Ruiz, aunque el de Los Palacios no se ha marchado lesionado y ha sido por una razón mucho más bonita, ver el nacimiento de su primer hijo.

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Por ellos, han ido llegando refuerzos como Fran García, Iván Fresneda y Carlos Espí, por lo que Luis de la Fuente aún sigue contando con 23 nombres sanos y dispuestos para el choque contra los checos.

El once titular de España contra Chequia

La duda estaba en si rotaría a Lamine Yamal y a Unai Simón en la portería, debido a la holgura de la Selección Española en la clasificación y el partido contra un rival a priori menor que los anteriores. Finalmente hemos conocido el once titular de Luis de la Fuente contra Chequia.

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Alineación titular de Luis de la Fuente: David Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran García; Rodrigo, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Roberto y Álex Baena.

Alineación titular de Chequia: (Por confirmar)