Álvaro Borrego 20 NOV 2026 - 10:38h.

El guardameta, internacional por Rumanía, es uno de los dos canteranos béticos que jugarán el Mundial sub17

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Hoy jueves arranca en Catar el Mundial sub17, una cita que acogerá 48 federaciones distintas y 104 partidos hasta su finalización en el mes de diciembre. Un campeonato que condensará a las estrellas del futuro y en el que el Real Betis estará especialmente atento, hasta el punto de que Miguel Calzado, director de cantera, se ha desplazado al país emiratí para ver in situ a algunas de las perlas más emergentes de nuestro fútbol. Si hace unas semanas, en la Copa del Mundo sub15, brillaron con luz propia talentos como Tiago Polo, Bruno Fernández o Danel Castro, en esta ocasión buscará hacer lo propio Víctor Kroes, canterano bético de la generación de 2009 que defenderá la camiseta de la selección de Rumanía.

Víctor Kroes nació en Bucarest hace diecisiete años, pero al poco de nacer se instaló en la península junto a sus padres. A pesar de ser este su segundo año como juvenil, debutó en la categoría en la 23/24, dos años antes de lo que le correspondía por edad. Esta temporada alterna el juvenil de Liga Nacional con el Real Betis C, con el que llegó a tener minutos con solo catorce añitos. Un ejemplo más de la gran camada de porteros que se viene gestando en el club y que ahora, en este Mundial sub17, afronta toda una oportunidad de oro para brillar con luz propia delante de algunos de los mejores ojeadores del continente. Incluso ya ha debutado con la sub18 de Rumanía.

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Toda una vida en verdiblanco

Aunque ya disputó algunos torneos de cantera en su etapa como benjamín, no sería hasta plena pandemia, ya como en alevín de segundo, cuando se incorporaría definitivamente a la disciplina bética. Su capacidad de reflejos sorprendió desde primera hora y desde entonces no ha parado de crecer, quemando nuevas etapas de formación. Siendo cadete de primer año debutó con el Betis C, jugando contra chicos que le doblaban la edad. Capi le dio la oportunidad soñada en una temporada en la que solo ha encajado 12 goles, llegando a compartir camiseta con compañeros de entre uno y diez años mayor que él.

Su fichaje por el Real Betis terminó de gestarse en la pandemia. Una historia con muchas particularidades, dado que por aquellas fechas se viralizó un vídeo en el que vinculaba su llegada al club a la providencia. "No sé si me trajo el verde esperanza o el blanco de la nieve de mi país, del que me acuerdo. O Joaquín", decía en un vídeo publicado en las redes sociales del club, que por aquel entonces animaba las tardes de pandemia con vídeos de los más pequeños. Un enamorado del Betis y de lo que ya es su casa: "Ningún equipo en mi corazón ni en mi cabeza como el Betis. No es solo un equipo, es una familia con la mejor afición", añadía. Y ahora tiene la oportunidad de demostrar su valía entre los mayores talentos del fútbol mundial.

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Víctor Kroes no será el único representante del Real Betis en esta cita mundialista. José Luis Mejía, delantero de 16 años, ha sido citado por la República Dominicana, encuadrada en el grupo junto a Argelia, Chile y Montenegro. El futbolista ha jugado seis partidos esta campaña con el juvenil de Liga Nacional, marcando precisamente el pasado fin de semana en el duelo contra el Siempre Alegres.