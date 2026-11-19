"La FIFA dice que no y ahora les toca a ellos decidir", ha confirmado Rafael Louzán

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La FIFA rechaza la candidatura conjunta de San Mamés y Anoeta. Rafael Louzán, presidente de la RFEF, ha confirmado este jueves que el máximo organismo del fútbol mundial no admite la propuesta de una sede única compartida entre Bilbao y San Sebastián de cara al Mundial 2030, por lo que "ahora les toca a ellos decidir".

"Se pedía que hubiera una sola sede con dos estadios. Pero la FIFA, en este momento, dice que no, que en el País Vasco hay dos sedes, así que ahora le toca a ellos decidir", ha dicho Louzán en tras realizar una ofrenda con la Copa del Mundo al Apóstol Santiago en la Catedral compostelana.

El pasado mes de junio, el País Vasco ya planteó la idea de unir los estadios de San Mamés y Anoeta para hacer una candidatura conjunta de cara al Mundial, ya que lo consideraban más asumible desde el punto de vista económico.

Por contra, la FIFA ha rechazado esta idea, por lo que ahora las ciudades de Bilbao y San Sebastián deberán decidir, por separado, si siguen adelante en su intención de albergar partidos del Mundial 2030 y se adaptan a las exigencias económicas y administrativas de la FIFA o si, por contra, deciden dar un paso al lado, tal y como ya han hecho otras ciudades como A Coruña o Málaga, aunque por distintos motivos.

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"Ahora le toca al Gobierno vasco y al alcalde de San Sebastián decidir qué papel quieren tener aquí", apuntó Louzán, quien dijo que "sin duda" la final del Mundial 2030 será en España, aunque no quiso pronunciarse si en Madrid o en Barcelona.

La FIFA visitará Vigo y Valencia

Esta negativa de la FIFA se produce apenas unos días después de que el propio organismo haya visitado por segunda vez los estadios de Bilbao y San Mamés. Además, "en las próximas semanas" visitarán también Vigo y Valencia para evaluar sus opciones de entrar en la terna de estadios para albergar partidos de la cita mundialista.

"Vigo ahora tiene una oportunidad y ojalá pueda aprovecharla para ser una de las sedes. Mi compromiso es que Vigo pueda ser una de las sedes, pero eso no depende tanto de nosotros, depende más de la candidatura de la ciudad y de que la FIFA nos diga si reúne las condiciones", dijo Louzán al respecto.