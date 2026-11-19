El Dépor transmite tranquilidad, pero el jugador ha acudido cojeando al hospital

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Pierre-Emerick Aubameyang vuelve a encender las alarmas. El jugador del RC Deportivo de A Coruña, que ya sufrió una lesión en la rodilla el pasado mes de octubre, ha acudido este jueves por la mañana a un hospital de la ciudad para someterse a pruebas tras sufrir unas molestias en el tobillo.

El delantero realizó la sesión de entrenamiento con normalidad este jueves por la mañana. Tras la misma, se desplazó hasta un centro hospitalario para someterse a una revisión médica en el tobillo, según ha adelantado el medio DXT Campeón.

Pese a que Aubameyang habría acudido al hospital con "una cojera evidente", según aseguran varios testigos citados por el mismo medio, desde el Dépor han querido mandar un mensaje de tranquilidad y han asegurado que "en principio", esas molestias en el tobillo "no tienen importancia".

De momento, y a la espera de ver qué sucede en la sesión de entrenamiento del viernes y de las palabras de Antonio Hidalgo, el delantero tiene el cartel de duda de cara al partido del próximo sábado ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza.

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Aubameyang, de los goles a las lesiones

A sus 37 años, Aubameyang aterrizó en Riazor por todo lo alto, con unas cifras demoledoras en el arranque de temporada: cinco goles y dos asistencias en las cinco primeras jornadas.

Una lesión de menisco le frenó durante el mes de octubre, lo que le obligó a perderse tres partidos. Este contratiempo físico se une, además, a un cambio de dinámica en cuanto a su proliferación goleadora: no ha vuelto a marcar ni asistir desde aquella jornada 5, disputada el 13 de septiembre, pese a que ha disputado cuatro partidos más.

Ahora, este nuevo contratiempo le pone el cartel de duda de cara al regreso de la competición doméstica. Lo que suceda este viernes en Abegondo será determinante para conocer su estado y su disponibilidad.