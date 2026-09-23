El delantero sufre una lesión en el en el menisco de la pierna derecha

El Ferrari de Aubameyang que causa furor en las calles de A Coruña

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Malas noticias en el RC Deportivo de A Coruña con Pierre-Emerick Aubameyang. El delantero, que se ha convertido en una de las grandes revelaciones de LaLiga en este inicio de campeonato, tendrá que pasar por quirófano debido a una lesión de rodilla sufrido el pasado domingo en el partido ante el Real Betis disputado en Riazor.

El delantero "se someterá este jueves 24 de septiembre a una intervención quirúrgica en la rodilla derecha, a cargo del traumatólogo Manuel Leyes en el Centro Olympia de Madrid, para tratar las molestias en el menisco lateral sufridas durante el partido contra el Betis", ha informado el propio Deportivo a través de un comunicado oficial.

Apenas unos minutos antes, la Cadena Cope adelantaba que Aubameyang tiene afectado el menisco de la rodilla derecha. Tras las molestias del domingo, el lunes se sometió a una resonancia magnética y este miércoles ha viajado a Madrid para pasar nuevas pruebas médicas que dictaminaran el alcance exacto de la lesión con el traumatólogo Manuel Leyes, que finalmente ha concluido que tendrá que pasar por quirófano.

El gabonés, que suma cinco goles y dos asistencias en este inicio de curso con la camiseta deportivista, partió como suplente de manera sorprendente el pasado domingo ante el Betis, pero salió al terreno de juego a los 65 minutos, cuando el cuadro verdiblanco ya ganaba 0-1. Fue durante esa media hora sobre el césped cuando se produjo la lesión, aunque el atacante no abandonó el partido y se mantuvo con sus compañeros hasta el pitido final.

Lesión de Aubameyang y tiempo de baja

Como suele ser habitual, el club no ha dado plazos estimados sobre su lesión, más allá de confirmar que recibirá el alta hospitalaria el mismo jueves para "iniciar su proceso de recuperación en A Coruña". Aún así, la Cadena Cope asegura que Aubameyang podría estar cerca de dos meses de baja. Si se cumplen los plazos, no volvería a jugar con la camiseta del Dépor hasta finales de noviembre, probablemente después del segundo parón de selecciones del curso.

Su lesión se une, además, a la baja de larga duración de Marc Casadó, otro de los fichajes estrella del pasado verano. El centrocampista también se lesionó ante el Betis y sufrió una fractura de clavícula que le podría tener cerca de tres meses apartado de los terrenos de juego.