Alineaciones confirmadas de Deportivo y Betis en la jornada 7 de LALIGA EA SPORTS

Álvaro Borrego 20 SEP 2026 - 17:13h.

Pellegrini da descanso a Isco Alarcón e introduce hasta seis cambios en el once

Abde, Antony, Deossa y el ejemplo de Aubameyang para Pellegrini: "La edad no es un impedimento"

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Llegó la hora de la verdad. Deportivo de La Coruña y Real Betis Balompié afrontan el último partido antes de este parón internacional, en un partido de dinámicas y aspiraciones distintas, aunque puntualmente cercanas en la clasificación. Los de Antonio Hidalgo buscan redimirse tras la mala imagen perpetrada contra el Sevilla FC e intentarán hacerse fuertes en casa para batir a uno de los rivales más fuertes de la categoría y materializar el asalto a la sexta plaza. Más ambicioso si cabe es el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini, que busca la más difícil todavía, con el que sería el quinto triunfo consecutivo para confirmar el mejor arranque de su historia y poder incluso alcanzar la segunda posición, siempre y cuando el Real Madrid se deje algún punto en su visita al Metropolitano.

El Deportivo, con todo

La plantilla deportivista se ha visto envuelta en un proceso vírico que ha golpeado a varios jugadores en las horas previas al partido y aunque no han salido a la luz los nombres sí que hay varias ausencias de peso en el once. Amatucci, titular hasta ahora en las seis primeras jornadas, se cae finalmente de la convocatoria. Aubameyang partirá desde el banquillo, al igual que Yeremay, mientras que Angeliño cumplirá sanción tras su expulsión contra el Sevilla.

El partido contra el Sevilla evidenció los problemas del Dépor para generar ocasiones de gol ante rivales bien que se encierran en su campo. Yeremay Hernández y Aubameyang apenas entraron en juego, y eso lo pagó su equipo en ataque. Solo Asp Jensen en la segunda parte amenazó seriamente al portero griego Odisseas Vlachodimos. De hecho solo este último saldrá de inicio contra el Real Betis. A Antonio Hidalgo no le funcionaron las rotaciones, especialmente en los laterales con Angeliño y Antimira. El primero tendrá que cumplir sanción por su expulsión, y el segundo cederá su puesto al veterano Ximo Navarro.

El Dépor sale con Leo Román; Ximo, Ede, Giménez, Quagliata; Casadó, Riki, Mella, Asp Jensen; Bil Nsongo y Mario.

En el banquillo estarán Ferllo, Alti, Comas, Noubi, Dani García, Aubameyang, Villares, Eddahchouri, Yeremay, Loureiro, Luismi Cruz y Adama Traoré.

Otro carrusel de cambios en el Betis

El Real Betis cuenta con las bajas por lesión de Diego Llorente, aún convaleciente de la ruptura que sufrió en el tabique nasal en el duelo contra el Real Madrid y Aitor Ruibal, mientras que Iker Losada ha sido el gran descarte de la convocatoria.

Manuel Pellegrini ha realizado seis cambios respecto al duelo contra el Getafe. Descansan Isco Alarcón y Troy Parrott, con otros como Dani Ceballos, Facundo Bernal o Gio Lo Celso aguardando una oportunidad en el banquillo. También regresan al once otros como Héctor Bellerín, Fran García o Marc Roca, además del Cucho Hernández.

El Real Betis sale con Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals, Deossa; Antony, Ez Abde y Cucho Hernández.

En el banquillo estarán Manu González, Facundo Bernal, Ángel Ortiz, Fidalgo, Valentín Gómez, Riquelme, Parrott, Lo Celso, Isco, Junior Firpo, Dani Ceballos y Morante.