El gesto de Lamine Yamal al Sánchez-Pizjuán que despertó la ira de Kochorashvili

Pepe Jiménez Sevilla, 19 SEP 2026 - 21:50h.

El público reaccionó con más pitos dedicados al extremo

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Hay gestos que, por desgracia, cada vez se han vuelto más habituales y este sábado ha sido Lamine Yamal, que no es habitual en este tipo de escenarios, el que ha despertado las críticas y los pitos del Sánchez-Pizjuán después de dedicarles, durante la primera mitad, varias señas que despertaron la ira de los jugadores del Svilla.

Pasaba la media hora de juego en el Sánchez-Pizjuán cuando Lamine Yamal, tras una acción individual, comenzaría a hacer ciertos gestos con las manos mirando a la grada de Gol Sur de Nervión. La señal, que despertó rápidamente el enfado de la grada, parecía quedar en nada cuando Kochorashvili, jugador del Sevilla, se fue corriendo hacia el extremo.

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El georgiano le recriminaba la situación y en pocos segundos había varios jugadores de ambos equipos rodeando la discusión que, entre gritos y señales, acabaría sentenciando el colegiado sin llegar a mayores.

Desde ese momento, cada toque de balón de Lamine Yamal se convertiría en una suma de pitos del público, que no le gustó nada que le recriminase una actitud que, todo sea dicho, es lógica ante los mejores jugadores del mundo.

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Por suerte para el espectáculo, este fue el único incidente de la primera mitad en un encuentro marcado por la enorme intensidad presentada por ambos equipos, que demostraron las razones que le han permitido ser dos de los mejores equipos de LALIGA EA Sports hasta ahora.