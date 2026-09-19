Alineaciones confirmadas de Sevilla y Barcelona en la jornada 7 de LALIGA EA Sports

Pepe Jiménez Sevilla, 19 SEP 2026 - 19:48h.

Ambos conjuntos presentan novedades respecto a la pasada jornada

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El Sevilla FC y el FC Barcelona han confirmado, a través de sus medios oficiales, sus alineaciones para el encuentro correspondiente a la jornada 7 de LALIGA EA Sports. Como se preveía, ambos conjuntos presentan novedades llamativas en sus onces respecto a la última jornada.

Ambos equipos se han caracterizado por ser de los mejores en este inicio de temporada y mientras el Sevilla firma números que hacía años que no conseguía, el Barça va dando miedo allá por donde pisa. Sin embargo, no todo son buenas noticias y es que ambos entrenadores deben modificar sus alineaciones por impedimentos y lesiones.

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¿Cuál es el once del Sevilla ante el Barça?

Luis García Plaza llegaba al encuentro con las bajas de Rubén Vargas, aún lesionado, y Lucas Stassin, delantero indiscutible desde su llegada que sintió unas molestias tras el encuentro ante el Dépor que le dejarán KO hasta la cita ante el Levante, encuentro al que debe "llegar justito".

Además de ello, el técnico cuenta con Kike Salas dolorido tras un golpe en Riazor y ni la recuperación de Arouna Sangante, que está preparado para "ser titular" si lo necesita el entrenador, ha alivado en demasía a García Plaza.

Teniendo en cuenta todo ello, y sin saber si ese hombre que debe probarse está en el once, García Plaza sale con Odysseas en portería; Iglesias, Sangante -primera novedad-, Castrín y Suazo en la zaga; Agoumé y Fofana esta vez estarán acompñados por Kocho -segunda novedad-; y arriba, en ataque, Miguel Sierra con Félix y Robbie Ure -tercera novedad-.

El once del Sevilla: Odysseas; Iglesias, Sangante, A. Castrín, Suazo; Agoumé, Fofana, Kochorashvili, M. Sierra, Félix y Robbie Ure.

¿Cuál es la alineación confirmada del Barcelona ante el Sevilla?

El FC Barcelona, el equipo más goleador hasta el momento, por su parte, llegaba a Sevilla sin Joan García, guardameta titular e indiscutible hasta que sintió molestias en la última cita ante el Racing.

Igualmente, Flick tampoco puede contar aún con Frenkie de Jong (ni con Roony, que no está inscrito), por lo que, como advirtió el técnico en sala de prensa, este sábado se presenta en el Sánchez-Pizjuán con algunos cambios respecto a la cita ante el Racing.

En estas, Flick apuesta por colocar a Livakovic, fichaje el pasado verano, como guardameta titular; en la zaga estarán Eric y Cancelo en las bandas, mientras que Cubarsí -que vuelve- y Christensen en el eje; para el centro, Rodri de pivote junto a Pedri y Fermín; y arriba, en ataque, Lamine y Gordon estarán acompañados por Raphinha.

El once del FC Barcelona: Livakovic; Eric García, Cubarsí, Christensen, Cancelo; Pedri, Fermín, Rodri; Lamine, Gordon y Raphinha.