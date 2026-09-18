Posibles alineaciones del Sevilla - FC Barcelona para la jornada 7 de LALIGA EA Sports

Pepe Jiménez Fran Fuentes Sevilla, 18 SEP 2026 - 07:22h.

El Barça llega líder al Sánchez-Pizjuán, ilusionado tras el inicio del Sevilla

Raphinha saca pecho de sus grandes números en el FC Barcelona: "Sorprendido no, trabajo mucho para eso"

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Dos de los mejores equipos, o al menos más en forma, frente a frente. El Sevilla recibe este sábado al FC Barcelona con el recuerdo de aquella cita tan extraña como feliz para los intereses blanquirrojos del pasado curso, donde los de Matías Almeyda vencieron 4-1 a los de Hansi Flick.

La historia, eso sí, parece altamente improbable que se repita. Aquel Barça, sin Lamine Yamal, pareció despistado en Nervión y este curso, como demostró ante el Racing, parece que tendrá pocos despistes en LALIGA EA Sports.

Con despistes o sin ellos, el Sevilla intentará competir bajo el ideal de Luis García Plaza, que sabe que tiene una bonita oportunidad esta temporada tras todo lo vivido este pasado verano.

¿Qué once pondrá el Sevilla ante el Barça?

Tras vencer ante el Dépor, el Sevilla solo cuenta con una sesión de entrenamiento previa a la cita y todo apunta a que Luis García Plaza realizará algunas rotaciones en su alineación respecto a lo de A Coruña.

El técnico ha insistido en que no arriesgará físicamente con ninguno de sus jugadores y parece que moverá algunas piezas para intentar mantener frescura y ritmo en su idea futbolística.

Para ello, el ex del Alavés podría apostar por Vlachodimos en portería; Carmona, Castrín, Juan Iglesias y Gabriel Suazo en una defensa prácticamente innegociable; Fofana podría mantenerse en un trivote junto a Lucién Agoumé y Kochorashvili; dejando que arriba lleguen las rotaciones con Miguel Sierra como único repetidor, Alfon y Robbie Ure como novedades.

El posible once del Sevilla ante el Barça: Vlachodimos; Carmona, Castrín, Juan Iglesias, Suazo; Fofana, Kochorashvili, Agoumé; Miguel Sierra, Alfon y Robbie Ure.

¿Cuál será la alineación del Barça ante el Sevilla?

El FC Barcelona llega al Ramón Sánchez-Pizjuán como líder intratable, con pleno de victorias y puntos y una media de casi cinco goles por partido. En este sentido, tras algunas rotaciones en el partido frente al Racing de Santander, se espera que Hansi Flick alinee un once más reconocible respecto al del pasado miércoles. Así pues, esta es la posible alineación del conjunto barcelonista frente al Sevilla FC.

En portería se espera a Wojciech Szczesny, toda vez que Joan García sufrió un percance frente al Racing y parece afectado de la rodilla. El polaco estaría escoltado por Pau Cubarsí y Gerard Martín como pareja de centrales, con Jules Koundé como lateral derecho. La duda más importante surge en el perfil izquierdo, donde Xavi Espart podría recuperar la titularidad, aunque la buena actuación del portugués ante el Racing podría propiciar que repita titularidad.

Ya en el centro del campo, Rodri Hernández será el ancla del equipo, con Pedri buscando asociarse por dentro y Dani Olmo un escalón más arriba, moviéndose entre líneas y tratando de asentar las posesiones en campo rival.

En la delantera, lo normal es que Lamine Yamal, una vez recuperado de sus problemas físicos en este arranque de temporada, y a tenor de sus números, sea el titular, con Anthony Gordon regresando al perfil izquierdo del ataque después de dos titularidades consecutivas de Karim Adeyemi. El delantero centro será Raphinha, cuyo estado de forma será una amenaza para los de Luis García Plaza.

De este modo, el once del FC Barcelona lo formarán: Sczcesny; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.