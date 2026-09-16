Siete goles, hat-trick de Raphinha y doblete de Cancelo

En pleno arranque del Barça-Racing llega un ES Alert a todos los móviles

Compartir







El FC Barcelona ha logrado una contundente victoria ante el Racing de Santander (7-2) y sigue alargando su pleno de triunfos. El equipo cántabro fue un juguete en manos de los azulgranas, liderados una vez más por un Raphinha que anotó un hat-trick y, esta vez, también por un Joao Cancelo que anotó dos golazos.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Barça en el duelo ante el Racing.

Joan García (4): no se le puede echar la culpa, pero un tiro a puerta y un gol en el primer tiempo. 0 paradas, claro. Sustituido al descanso con molestias.

Eric García (5): le ganaron la espalda en el primer gol del Racing. Correcto atrás, pero está muy lejos de sumar en ataque como lateral.

Christensen (6): rozó el gol en un par de ocasiones tras sendos saques de esquina. Correcto atrás.

Gerard Martín (5): noche de poco trabajo del canterano. Al menos esta vez no salió señalado en ninguno de los goles, aunque cometió algún fallo atrás.

Cancelo (9): doblete del portugués. El primero, un golazo por la escuadra para abrir el marcador; el segundo, otro derechazo desde fuera del área por el palo contrario. Atrás sigue dejando algunas dudas y estuvo muy blandito ante Maguette en el primer gol visitante, pero en ataque es diferencial. Sustituido y ovacionado en el 79'.

PUEDE INTERESARTE Las dos grandes dudas de España y más de diez candidatos a la lista de Luis de la Fuente

Rodrigo Hernández (7): su gran virtud es que consigue que todo que hace parezca fácil. Y no lo es. Recuperó la pelota del cuarto gol en campo contrario, porque también corre para defender, y se marchó sustituido en el 61'.

Pedri (7): de sus botas llegó el penalti sobre Raphinha que transformó el brasileño. También dejó otro gran pase entre líneas a Lamine poco antes de ser sustituido en el 61'.

Lamine Yamal (9): lo intentó, lo intentó, lo intentó... y lo consiguió en el 90'. Hizo de todo y se quedó casi siempre con la miel en los labios. A los 17 minutos ya había dado dos buenas asistencias a Olmo y participó en el 1-0 de Cancelo, pero cerró el primer tiempo fallando un penalti. En la tercera firmó un jugadón que acabó en el palo, otro jugadón que acabó en gol anulado por fuera de juego, otro jugadón en el que asistió a Gabriel Jesús para hacer el sexto y otra más en la que su disparo se fue cerca del palo. Anotó, por fin, tras un regalo de Adeyemi. A lo tonto, un gol y dos asistencias.

Dani Olmo (6): luces y sombras. Erró tres buenas ocasiones en el primer cuarto de hora, firmó una gran asistencia a Raphinha en el cuarto gol y de sus botas nació el tercer penalti dentro de una segunda mitad bastante discreta.

Adeyemi (9): en las estadísticas sólo le contará una asistencia, la que le dio a Lamine en el 90', pero firmó un partidazo. Provocó dos penaltis, rozó el gol en dos ocasiones y fue un quebradero de cabeza constante para la zaga visitante. Sobresaliente.

Raphinha (10): hat-trick. Provocó el penalti del primer gol, marcó el primer gol, cedió el segundo penalti a Lamine, marcó el cuarto con un gran zurdazo dentro del área y marcó el quinto, otra vez de penalti. Sustituido y ovacionado en el 67'. Lleva nueve goles en seis jornadas.

Sustituciones del Barcelona ante el Racing

Szczesny (4): entró por sorpresa en el descanso por las molestias de Joan García. Incomprensible el regalo a Zabiri para firmar el segundo gol del Racing. Hubo amago de pitos incluso, pero al menos se rehízo al final con una buena mano que originó el séptimo gol.

Marc Bernal (5): media hora correcta para el centrocampista, que sustituyó a Rodri.

Gavi (5): entró a la par que Bernal, en su caso por Pedri. Va a tener que hacer bastante más para opositar al once.

Gabriel Jesús (7): en 20 minutos le dio tiempo a firmar un golazo por la escuadra a pase de Lamine.

Balde (5): primeros minutos del curso para el lateral, que entró por Cancelo en el 78' entre los aplausos de la grada.