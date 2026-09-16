Alineaciones confirmadas de Barcelona y Racing de Santander hoy, jornada 6 de LaLiga

Flick introduce cuatro novedades

Por qué el Barça no quiso fichar a a Carlos Espí tras ser ofrecido

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Alineaciones confirmadas en el Camp Nou. El FC Barcelona busca su séptima victoria de la temporada y alargar el pleno de triunfos para seguir al frente de la clasificación en LaLiga EA Sports. Lo hará ante un Racing de Santander que llega en una situación cómoda, con 10 puntos en su casillero y tras ganar dos de los tres últimos encuentros.

Once del Barcelona: bajas y novedades

Con las únicas bajas de Roony y Frenkie de Jong, Hansi Flick introduce cuatro bajas respecto al once inicial ante el Levante. El técnico blaugrana introduce a Cancelo, Christensen, Dani Olmo y Adeyemi en detrimento de Cubarsí, Espart, Fermín y Gordon, que descansan de inicio.

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Así pues, el Barça sale de inicio con Joan García; Eric García, Christensen, Gerard Martín, Cancelo; Rodrigo, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Adeyemi.

En el banquillo blaugrana esperarán su turno Balde, Cubarsí, Gavi, Fermín, Gabriel Jesús, Xavi Espart, Szczesny, Gordon, Bernal, Koundé, Livakovic y Abdelkarim.

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Once del Racing de Santander: bajas y novedades

José Alberto López no puede contar con André Almeida por sanción ni con Simon Erikson ni Andrés Martín, que están lesionados. Además, el téncico introduce varias novedades y deja fuera del once a jugadores como Zabiri, Pablo García o Iván Martín, entre otros.

El Racing sale de inicio con Agirrezabala; Sainz-Maza, Pedro Felipe, Facu González, Hernando, Aarón; Maguette, Prati, Canales; Villalibre y Arana.

En el banquillo del cuadro cántabro estarán Laro, Mantilla, Pablo Ramón, Guliashvili, Vicente, Pablo, salinas, Iker Luque, Zabiri, Iván Martín y Belocian.