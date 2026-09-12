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Alineaciones confirmadas del Racing de Santander y del Deportivo Alavés en la jornada 5 de LALIGA

Yassir Zabiri celebra uno de sus goles en el Racing-Elche
Yassir Zabiri celebra uno de sus goles en el Racing-Elche. LALIGA
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El Racing de Santander afronta este sábado una prueba de nivel ante el Deportivo Alavés en El Sardiner, en un duelo que mide dos realidades bien distintas en este arranque de LaLiga. El conjunto cántabro llega después de caer ante el Rayo Vallecano, aunque mantiene su condición de invicto como local tras sumar una victoria y un empate en sus dos encuentros en casa.

Enfrente estará un Alavés convertido en una de las grandes sorpresas del campeonato: los de Quique Sánchez Flores han sumado diez de los doce puntos disputados y ocupan la segunda posición, todavía sin conocer la derrota. Con el Sardinero apretando y el conjunto vitoriano lanzado, el choque se presenta como una oportunidad para comprobar hasta dónde puede llegar el Racing ante uno de los equipos más en forma de este inicio de curso.

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El once del Racing de Santander

El XI del Racing: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Salina; Iván Martín, Orati, Pablo, Vicente, Canales; Zabiri.

El once del Deportivo Alavés

El XI del Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Otto, Tenaglia, Koski, Rebbach; Ibáñez, Antonio Blanco, Denis Suárez; Boyé, Mariano.

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