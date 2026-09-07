Álvaro Borrego 07 SEP 2026 - 12:40h.

El Betis guarda un derecho de tanteo y podrá comprarlo por la mitad del precio de salida que estime el Racing

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La venta de Pablo García fue el gran movimiento que realizó el Real Betis en las últimas horas de mercado. El canterano solicitó salir del club en busca de minutos y después del infructuoso intento de Olympiacos o Hull City, cuyas propuestas no fueron consideradas por el club, emergió la opción del Racing de Santander. Según avanzó en exclusiva ElDesmarque el conjunto cántabro se hacía con el 50% de los derechos del jugador a razón de unos 5.5 millones de euros, incluyendo varios bonus en la operación. Un acuerdo que obedecía a la petición del futbolista, dado que su salida apenas incidía en lo que pudiese ocurrir con el regreso de Dani Ceballos. Desde entonces mucho se habló sobre ello, generando muchas dudas en torno a la transacción, pero la realidad es que desde Heliópolis siguen teniendo un derecho preferencial en el futuro del atacante.

El Betis guarda un derecho de tanteo por Pablo García

De hecho los dos clubes acordaron que el Real Betis se haya guardado un derecho de tanteo por el canterano, lo que permite a los verdiblancos tener casi la última palabra en su futuro. ¿Y qué quiere decir esto? Si, por poner un ejemplo, el Racing de Santander quiere venderlo dentro de un año, o dos, el conjunto bético podrá firmarlo por la mitad del precio de salida al poseer ya el 50% de los derechos. Es decir, si los cántabros estimasen que su venta puede materializarse en 20 millones de euros, el Real Betis podría comprarlo por 10. Y si lo quieren sacar por 10, el Real Betis podría comprarlo por 5.

Pablo García, de 20 años e internacional en una treintena de ocasiones con los distintos escalafones inferiores de España, había sido utilizado por el entrenador chileno Manuel Pellegrini en los tres primeros partidos de la presente Liga y marcó el gol de la victoria del conjunto bético en el campo del Valencia (0-1). Y este fin de semana, en su debut como titular con el Racing de Santander, se estrenó marcando uno de los goles de su equipo.

Formado en el Betis desde categoría prebenjamín, Pablo García se convirtió el día de su debut con el primer plantel, en enero de 2025, en el primer futbolista de la historia del club en pasar por todos los escalafones de edad y ha marcado tres goles en 33 apariciones oficiales a las órdenes de Pellegrini.