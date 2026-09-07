Basilio García Sevilla, 07 SEP 2026 - 09:27h.

El presidente atendió a los medios antes de volar hacia Francia

Ceballos ya se apunta para la Champions y vuelven Diego Conde y Lo Celso; Abde se queda en tierra

Compartir







El Real Betis Balompié viaja hacia Francia en una fecha marcada en rojo en el calendario verdiblanco. Se estrena en la UEFA Champions League 2026/27, 21 años después de jugar la máxima competición continental. La ilusión es máxima, espera el OSC Lille en el Decathlon Arena y antes de viajar y en ausencia del presidente, el vicepresidente José Miguel López Catalán ha ofrecido las impresiones del club con lo que ha sucedido y lo que debe suceder en el futuro más próximo.

Este lunes a primera hora, como es habitual en los viajes continentales, el segundo de a bordo del consejo verdiblanco atendió a los medios de comunicación, analizando toda la actualidad del Betis, centrándose en una parcela en la que tiene mucha incidencia como el mercado de fichajes, mostrándose comprensivo con la decepción del bético el pasado martes al producirse menos movimientos de los que esperaba, pero reivindicando el trabajo del club. "El mercado de fichajes siempre lleva eso, siempre lleva un show, muchas expectativas, mucha ilusión por caras nuevas, eso es así. Nosotros realmente hemos estado muy tranquilos en este verano con una hoja de ruta muy clara, como explicó Ángel en la última rueda de prensa. Nosotros creemos que hemos hecho una buena planificación, creemos que hemos conseguido cubrir los puestos que queríamos cubrir, lateral izquierdo, pivotes, delantero centro, luego hemos acabado además con la guinda de poder traer a Dani Ceballos, que es muy importante para nosotros y creemos que tenemos una plantilla muy buena, con lo cual contentos con la planificación y ahora, desde luego, en el campo es donde hay que hablar y donde al final del año se darán las notas”.

PUEDE INTERESARTE El Betis revela el estado físico de Diego Llorente y deja en el aire su presencia ante el Lille en Champions

Catalán, además, aseguró entender la postura de Manuel Pellegrini, y que es lógico que los entrenadores siempre pidan algo más, pero hizo repaso a las posiciones reforzadas. "Yo creo que Manuel durante todo este verano ha estado muy contento, muy satisfecho con el equipo, luego todos sabemos que todos los entrenadores quieren más y más y más, y todos quieren todo lo que pueda mejorar las plantillas, que siempre son mejorables, pero sinceramente estamos todos muy satisfechos. En el tema del centro del campo creemos que está cubierto, al final ha salido Amrabat, ha venido Facundo Bernal, lo está haciendo muy bien y confío mucho en él, ha salido Altimira, ha venido Dani Ceballos y creemos que está todo bastante cubierto. Estamos muy contentos, él por supuesto. Una cosa es durante el mercado de fichaje y otra cosa es ahora y ahí vamos a por todas", expresaba.

Además, López Catalán no se cerró a las salidas de hombres como Iker Losada. "Nunca se descarta. Mientras hay un mercado abierto pues siempre estamos abiertos, pero realmente no hay una actividad importante y consideramos que la plantilla está cerrada", y aseguró que el Betis ha puesto todo el dinero sobre el terreno de juego. "No ha quedado remanente, nosotros como lo hacemos siempre vamos al límite máximo en cuanto al límite de LALIGA y agotamos todo. Aún así, como siempre, como funciona eso y está muy vivo, cuando sea enero pues se valorarán los ingresos que ha habido, los gastos que ha habido por si realmente hay alguna partida más, pero lo normal y ojalá sea así y creemos que lo hemos hecho así muchos años y es correcto, es no hacer nada en enero porque todo vaya bien y todo vaya en buena línea. Enero debe ser un mercado porque si has tenido alguna lesión importante o algo así, ese es el plan".

Más de López Catalán

Por fin en Champions. “La verdad que sí, aunque no queríamos nunca hablar de Champions, siempre nos costaba decirlo, por no meternos nosotros en esa presión, lo hemos tenido siempre metido en nuestra cabeza y siempre estaba en nuestra ilusión, como un sueño, y ya estamos aquí. La verdad que vamos con mucha ilusión y vamos a disfrutarlo”.

Un equipo capaz. “Nosotros pensamos que además afrontamos esta Champions con una plantilla, con un equipo y con todo preparado para hacer un buen papel. O sea, vamos dispuestos a competir y dispuestos a disfrutarlo también”

Objetivo en Champions. “Somos muy muy competitivos. El objetivo es llegar lo más arriba posible. Aquí lo que funciona, ya sabéis, es partido a partido. Y bueno, el partido este primero es muy importante. Además, después del sorteo que nos ha tocado, pues el rival de hoy, el rival de mañana del Lille, lo va a ser en un partido importante. Cada punto va a contar al final para esa posibilidad de clasificarse para la siguiente ronda”.

Un partido clave. “Al final sí. Analizamos un poco el sorteo y esos tres últimos partidos que tenemos con los equipos, se supone, más fuertes, con Arsenal, con Dortmund y con Bayern Múnich, estos cinco primeros partidos son muy importantes. Y como siempre, el primero, empezar bien, es clave”.

Buen inicio de temporada. “Por supuesto que empezar bien la temporada es muy importante, eso ya lo sabemos siempre y muchas veces, por alguna razón o por otra, no se consigue. Este año hemos empezado muy bien, nueve puntos de doce, magnífico. La victoria del viernes fue un tema muy importante, anímico, moral, de alegría para todos y, bueno, yo creo que fue además muy merecida. El equipo, ya lo viste, lo dio todo, la afición animó como siempre lo hace y, bueno, yo creo que al final entiendo que Mourinho o los madridistas tuvieran su frustración porque también hicieron un buen partido, pero fallaron cara a puerta y nuestro portero acertó. Estamos muy satisfechos del partido del viernes, pero ya sabemos, eso no vale para nada. Ahora lo importante es el partido de mañana, estar muy concentrados, aquí ya hemos visto que cada partido hay que estar muy concentrados, ya lo vimos también en Valencia con el Levante. Esa es la línea, muy concentrados, partido a partido y mañana, desde luego, es muy importante”.

Ceballos entra en la lista. “La verdad es que lo esperaba porque él venía con muchísimas ganas, la verdad que el día de Madrid era imposible porque estaba recién llegado, pero viene con muchísimas ganas, es verdad que necesita un rodaje como es normal, pero ya te digo, la ilusión que tiene y incluso por lo que nos están comentando en estos primeros entrenamientos, el tema de la incorporación de Dani en el equipo yo creo que va a ser muy positiva”.

La polémica en Madrid. “Entiendo que fuera muy polémico en ese momento porque es verdad que casi nadie se sabía del todo la norma pero yo creo que ha quedado bastante claro que el CTA lo ha aclarado suficientemente y al final esa jugada ya no se va a repetir”.