Pablo Sánchez 05 SEP 2026 - 13:16h.

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Marc Bartra entró para suplirle en el primer tiempo

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En un día tan placentero para el beticismo tras la victoria frente al Real Madrid, la única mala noticia la protagonizó Diego Llorente. La mala suerte se cebó con el central del Betis, que tuvo que marcharse antes incluso de que terminase la primera parte después de un golpe fortuito con su compañero Marc Roca. Tras el partido, el zaguero se sometió a una serie de pruebas que dictaminaron el alcance de su lesión.

Llorente sufrió una fractura en los huesos de la nariz con desviación de tabique incluida. Una lesión que le obligará a entrenar con una máscara, aunque por suerte no tendrá que pasar por el quirófano. Su presencia en el primer encuentro de Champions frente al Lille en tierras galas queda a la espera de su adaptación a este objeto y de lo que dictamine el cuerpo técnico y médico.

Ante el conjunto merengue, fue Marc Bartra el que entró en sustitución de Llorente para nutrir una defensa que tuvo muchísimo trabajo para frenar al equipo de José Mourinho y dejar su portería a cero en los más de 100 minutos de partido que se disputaron.

El parte médico del Betis

Tras las pruebas, este fue el parte médico emitido por el Betis para informar sobre la lesión de Diego Llorente.

Diego Llorente sufrió ayer una fractura de los huesos propios de la nariz con desviacion de tabique, que se le pudo reducir en la sala medica del estadio. En la revisión que ha tenido hoy con el otorrino se ha descartado que tenga que pasar por qurófano. El jugador entrenará y jugará a partir de ahora con una máscara. Ya se le han tomado medidas para hacerle la suya y mientras tanto se probará con una estándar. Que viaje o no a Lille dependerá que cómo se adapte a ella.