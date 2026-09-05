Pablo Sánchez 05 SEP 2026 - 12:24h.

Lamine Yamal e Inés García presumen de su escapada a París con un recado: "No te dejo coger más bicis"

El técnico alemán repasó cómo llega su equipo a Mestalla

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Hansi Flick compareció ante los medios para analizar el encuentro de este próximo domingo frente al Valencia en Mestalla y valorar cómo llega su equipo después de un gran inicio de temporada. Una de las grandes sorpresas de la última sesión de trabajo fue la ausencia de Lamine Yamal. El atacante no se entrenó junto a sus compañeros y el míster alemán explicó el motivo en los micrófonos.

Pese a que Flick desveló que se encuentra bien, no escondió un problema físico que tuvo debido a un golpe, motivo por el cual el cuerpo técnico decidió que entrenara en solitario. "Ha entrenado fuerte y todo está bien, ya veremos mañana. Tuvo un dolor por un golpe y pensamos que era mejor que entrenase por separado. Después de la sesión dijo que estaba bien. Espero que viaje y obviamente podría jugar mañana", comentó al respecto.

La rueda de prensa de Hansi Flick

Derrota del Real Madrid: "Vi que el Madrid jugó bien, de eso se trata. Tuvieron ocasiones y al final esto es fútbol, puede ocurrir siempre. Para nosotros es importante centrarnos en nosotros mismos, queremos jugar con nuestro estilo de juego, como queremos jugar y todos comprometidos. Mañana será un partido difícil. Fuera de casa contra un equipo duro pero no hay excusas. Queremos ganar y no siempre es fácil".

Plantilla tras mercado: "Lo que siempre digo es que lo que veo en el entrenamiento es lo que cuenta. Veo calidad en cada sesión. En los rondos, siempre al mayor nivel. Lo importante es ganar los partidos y llevarnos los títulos. Veremos qué ocurre a final de temporada, pero la calidad es top".

Pleno de puntos antes del parón: "Ya veremos, estamos trabajando en ello. Es nuestro objetivo día tras día. La calidad está ahí, la actitud, la mentalidad. Es fantástico de ver en cada sesión. La actitud del equipo es fantástica, el entorno, el ambiente. Todo es muy bueno, estamos centrados en lo que hacemos. Quiero verlo y lo que veo hoy por hoy es algo que estoy disfrutando.