Corberán y Raphinha cara a cara: los dos nombres propios en la caldera de Mestalla

David Torres 05 SEP 2026 - 09:09h.

Corberán se la juega ante el nuevo 9 del Barça hasta que llegue Gabrie Jesús

Colectivos valencianistas contra Lim piden no entrar en Mestalla en el partido del domingo

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ValenciaEl Barcelona afronta este fin de semana el primer repecho de la competición con las visita al estadio de Mestalla, dónde el año pasado perdió tras seis temporadas sumando en Valencia. En la despedida del estadio che, el Barcelona, líder en la clasificación visita a un club que está ya en combustión con sólo tres partidos jugados en un partido que ha sido declarado de Alto Riesgo por Antiviolencia. Lo espera el conjunto de Carlos Corberán, el primer técnico de Primera ya cuestionado, está a un paso de la zona de descenso. Cuarto por la cola, ya ha escuchado en su campo las primeras protestas de su afición. Y todavía no ha ganado partido alguno. El empate en Mestalla ante el Celta es el único punto con el que cuenta en la clasificación. Después, perdió contra el Betis y el Deportivo y todo se caldeó. Además, el cierre de mercado de fichajes 'en falso' de los che con varias opciones sin completar, ha provocado que se convoquen protestas para el duelo.

Carlos Corberán cuestionado...

El entrenador del Valencia se reencuentra con su afición tras encajar, ante el Deportivo, su segunda derrota consecutiva. Recibe al Barcelona en esta cuarta jornada con su situación en el equipo ya en el aire. Solo tiene un punto el cuadro valenciano al que le espera, igual que en el curso anterior, una temporada complicada.

Con el empate ante el Celta en el primer choque y dos derrotas seguidas espera al Barcelona con la amenaza de los puestos de descenso. El Valencia ganó al Barcelona en la última cita pero el cuadro de Hansi Flick ya era campeón y no tenía nada en juego. La derrota el domingo puede afear el panorama de Corberán, bajo el foco en Mestalla de nuevo.

...Contra un Raphinha en racha

El brasileño se ha asentado como el líder del Barcelona. Sin nueve puro a la vista tras las salidas de Ferran Torres y Lewandowski y a la espera del papel que pueda desempeñar el fichaje de última hora, el brasileño Gabriel Jesus, el capitán azulgrana ha ejercido a la perfección la condición de delantero centro.

Raphinha, que ha marcado en los tres partidos anteriores, es el máximo goleador de la competición. Totaliza cinco tantos en lo que va de curso. Uno más que el francés del Real Madrid Kylian Mbappe. Frente el Rayo Vallecano hizo dos. Es clave para el pleno que tiene el Barcelona en la tabla. Ahora visita Mestalla, al Valencia, para alargar la racha azulgrana en vísperas del inicio de la puesta de largo en la Liga de Campeones, la gran ambición y pudiendo convertirse en un nuevo