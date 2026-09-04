David Torres Valencia, 04 SEP 2026 - 11:47h.

"Como muestra de rechazo a la gestión del club", aseguran

Ron Gourlay: "Sólo hace falta ver al equipo para ver que las decisiones que hemos tomado son correctas"

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La Curva Nord, principal grupo de animación, ha anunciado que se quedará fuera de Mestalla los primeros 19 minutos del partido Valencia - Barcelona, declarado de Alto Riesgo por Antiviolencia, "como muestra de rechazo a la gestión del club y en contra de la actual directiva, permaneceremos protestando en las puertas de acceso a nuestra grada, en la calle, hasta el minuto 19" han informado a través de sus redes sociales. La medida viene después de un inicio de temporada más que preocupante y tras las palabras de Ron Gourlay asegurando que no le avergonzaba el mercado de fichajes realizado y justificando su gestión.

Los convocantes "invitan" a que todo Mestalla se una tras asegurar que en el minuto 19 "entraremos juntos a la grada mostrando nuestra repulsa por la situación del club y, a partir de ahí, continuaremos animando y apoyando al Valencia C.F como siempre".

Ambiente caldeado

El caso es que el Valencia se reencuentra con su afición tras encajar, ante el Deportivo, su segunda derrota consecutiva. Recibe al Barcelona en esta cuarta jornada con su situación en el equipo ya en el aire. Solo tiene un punto el cuadro valenciano al que le espera, igual que en el curso anterior, una temporada complicada. Con el empate ante el Celta en el primer choque y dos derrotas seguidas espera al Barcelona con la amenaza de los puestos de descenso. El Valencia ganó al Barcelona en la última cita pero el cuadro de Hansi Flick ya era campeón y no tenía nada en juego. La derrota el domingo puede afear el panorama deportivo del club en todos los niveles.

Este es el comunicado íntegro de la Curva Nord

Este es el comunicado íntegro de la Curva Nord:

COMUNICADO OFICIAL CURVA NORD 10

Tras la votación realizada entre nuestros socios la pasada semana, queremos hacer pública la decisión adoptada para el partido de este domingo.

Como muestra de rechazo a la gestión del club y en contra de la actual directiva, permaneceremos protestando en las puertas de acceso a nuestra grada, en la calle, hasta el minuto 19.

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En ese momento, entraremos juntos a la grada mostrando nuestra repulsa por la situación del club y, a partir de ahí, continuaremos animando y apoyando al Valencia C.F como siempre.

Invitamos al resto de Mestalla a que se unan a

nuestra protesta.

Por el Valencia. Por su gente. Por honrar su historia y por su futuro.