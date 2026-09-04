Redacción ElDesmarque Madrid, 04 SEP 2026 - 11:45h.

La interacción entre los dos jugadores se ha hecho viral en redes sociales

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Pierre-Emerick Aubameyang no ha dejado pasar la oportunidad de bromear con Adama Traoré después de la presentación del nuevo jugador del Deportivo. El delantero gabonés aprovechó que estaba en el gimnasio junto a su nuevo compañero para repetirle uno de los momentos que más llamó la atención durante la comparecencia del extremo ante los medios.

Pierre-Emerick Aubameyang no perdona y vacila a Adama Traoré por su presentación

En un vídeo publicado en su perfil de Snapchat, ambos aparecen entrenando en el gimnasio y Aubameyang se acerca a Adama, que estaba a punto de comenzar un ejercicio con la barra de peso muerto, y le dice. “Básicamente, esto es el calentamiento”. La broma hace referencia a la comparecencia de Adama, en la que el extremo repitió en numerosas ocasiones la palabra “básicamente”.

El nuevo futbolista del Deportivo firma por las dos próximas temporadas y llega a Riazor con una amplia experiencia, especialmente en el fútbol inglés. Aston Villa, Wolverhampton Wanderers, Fulham y West Ham forman parte de su trayectoria, además de su etapa en el FC Barcelona. Más allá de las bromas de sus primeros días, Adama aterriza en A Coruña como una de las grandes apuestas del nuevo proyecto deportivista.

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El vídeo refleja el buen ambiente que se respira en el vestuario del Deportivo en este inicio de temporada ya que el proyecto del conjunto gallego ya está despertando muchas expectativas. Los blanquiazules han realizado un esfuerzo para incorporar, además de a Adama Traoré y Aubameyang, nombres como José María Giménez, Marc Casadó y Leo Román. También han conseguido mantener a Yeremay Hernández, una de las grandes referencias del equipo y uno de los jugadores que más ilusión genera entre los hinchas. La afición deportivista espera que la mezcla de experiencia, talento y juventud permita al equipo dar un paso adelante y quedarse en primera división.