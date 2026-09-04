Alberto Cercós García 04 SEP 2026 - 12:19h.

El 'Cholo' Simeone habla antes de que el Atlético de Madrid viaje a Bilbao para enfrentarse al Athletic Club

Marcos Llorente anuncia por sorpresa su retirada de la Selección Española

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Diego Pablo Simeone ha comparecido en sala de prensa, en la previa del partido del Atlético de Madrid frente al Athletic Club en San Mamés. El Cholo ha dejado claro que, toda vez que se ha acabado el mercado de fichajes, para él no hay más ruido en torno a la figura de Julián Álvarez. De este modo, tratará de hacerle el eje de su sistema de juego mientras que siga vistiendo la rojiblanca. A continuación, sus palabras:

La noticia de la retirada de Marcos Llorente de la Selección ha sido uno de los primeros temas. "En lo que nos toca tenerlo a nosotros, es una persona muy decidida y clara en sus pensamientos. Le felicito porque a veces el ego nos hace estar en un sitio más de lo que debemos. Estamos muy contentos con todo lo que nos transmite. Es lo que siente", reflexiona el argentino.

Simeone parece haber terminado el mercado de fichajes satisfecho, sabiendo que la complejidad de competir ante Barça y Madrid sigue siendo un reto mayúsculo. "Mateu ha hecho un grandísimo trabajo y contento por las posibilidades que me da el club para lo que queremos. En LALIGA no va a cambiar en lo que lleva pasando 15 años, Madrid y Barcelona y el resto por detrás tratando de acercarnos", destaca el técnico del Atleti.

Contra el Athletic, Simeone podrá contar tanto con Jonathan David como con Julián Álvarez. "El fútbol es cambiante, depende de los futbolistas, siempre es diferente tener delanteros o mediapuntas que llegan al gol. Esperemos que los que jueguen lo hagan lo mejor posible. Sobre Jonathan... necesitamos al jugador del Lille, se lo dijimos. Se tiene que adaptar, viene con ganas y esperamos lo mejor de él", cuenta.

Simeone aclara la situación de Julián Álvarez

Por último, el tema del verano lo ha protagonizado Julián Álvarez. Simeone confirma que está convocado para viajar a Bilbao y explica qué espera de él de aquí para adelante. "Está entrenando muy bien, mañana será convocado y esperamos lo mejor de él como de todos sus compañeros. Miro siempre hacia adelante, tenemos una temporada muy bonita, con muchos retos y personalidades y seguiremos partido a partido", destaca.

"Yo soy muy claro, para mí la vida está llena de oportunidades. Y Julián tiene ahora una oportunidad. Muchas veces nos la pasamos juzgando y hay que preocuparse de hacerlo menos y aprender más. Espero que esto le haya servido como un aprendizaje. Y que esté feliz y que como le dijo ayer Futre, al que mando un abrazo, en un lindo vídeo, que lo haga marcando goles", zanja Simeone.