Tres operaciones de última hora se quedaron en el aire cuando parecían hechas

Todas las altas y bajas de LALIGA EA Sports en el mercado de fichajes

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El Atlético de Madrid ha sido uno de los grandes animadores del mercado de fichajes. Quizá no tanto por el número de operaciones y la inversión total, sino porque gran parte de esas operaciones se dejaron para las últimas horas del 1 de septiembre. En total, el cuadro rojiblanco ha realizado cinco fichajes por unos 123 millones de euros y ocho salidas por unos 58 millones de euros. Además, ha 'ascendido' a dos jugadores del filial al primer equipo, se ha quedado con un vacío importante en la banda izquierda y dejó en el aire tres movimientos que parecían cerrados.

Los cinco fichajes del Atlético de Madrid

Cuatro de las cinco incorporaciones se produjeron en las primeras semanas de mercado. Morten Hjulmand llegó desde el Sporting a cambio de 40 millones, Kang In Lee desde el PSG a cambio de 35 millones y Álex Grimaldo, desde el Bayer Leverkusen por unos 15 millones. Los tres, además, se están empezando a afianzar como titulares en este inicio de competición.

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En agosto fue el turno de Cuti Romero, que aterrizó en el Metropolitano desde el Tottenham a cambio de unos 33 millones de euros pero todavía no ha debutado. Y el último día, casi sobre la bocina, llegó Jonathan David desde la Juventus en calidad de cedido y con una opción de compra de 25 millones. En total, cerca de 123 millones de gastos.

Las ocho salidas del Atlético de Madrid dejan 58 millones

El apartado de salidas deja sensaciones positivas entre la afición rojiblanca, sobre todo porque se han marchado varios futbolistas cuya etapa parecía estar acabada. Eso sí, solo tres jugadores han dejado dinero en las arcas del Metropolitano: Matteo Ruggeri al Aston Villa por 25 millones, Thiago Almada a River Plate por 20 millones y Nahuel Molina a la Roma por 13 millones.

La primera salida, y probablemente la más importante, fue la de Antoine Griezmann, quien ya tuvo su gran despedida en mayo. Se marchó con la carta de libertad, siendo historia del Atlético de Madrid y rumbo a la MLS. Además, Nico González acabó su cesión y regresó a la Juventus, Clément Lenglet rescindió su contrato para firmar por el Benfica y, durante el último día, José María Giménez se fue cedido al Deportivo y Thomas Lemar, cedido al Elche.

En total, 58 millones en ventas que se convierten en 59 millones si tenemos en cuenta el traspaso de Julio Díaz, con ficha del filial, al Sevilla FC.

Tres operaciones en el aire

Las últimas horas de mercado también han estado marcadas por la tensión y el papeleo de última hora. Y es que el Atlético dejó hasta seis operaciones para este 1 de septiembre, varias de ellas sobre la bocina. Y hubo alguna que no entró a tiempo.

El caso más llamativo es el de Carlos Martín, que lo tenía todo hecho con el UD Almería, pero los papeles entraron unos segundos tarde en la sede de LaLiga y, salvo cambio de acontecimientos, el canterano se tendrá que quedar hasta enero en un Atlético en el que no parece tener demasiado hueco.

También se quedó en el aire el fichaje de Nicolás Tagliafico, que durante muchas horas se dio casi por hecho para reforzar la banda izquierda, pero a quien el Atlético no fue capaz de encajar en términos económicos. Además, Obed Vargas también se queda en el equipo rojiblanco pese a que estaba llamado a salir, pues se quedó fuera de las tres primeras convocatorias del curso.