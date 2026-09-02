Pablo Sánchez 02 SEP 2026 - 00:21h.

Aparecen pintadas en Riazor que reflejan el divorcio entre el club y parte de su afición antes de recibir al Valencia CF

La afición herculina, muy ilusionada con la plantilla de su equipo

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La ilusión se ha disparado de lo lindo en el entorno herculino tras el trabajo de la dirección deportiva durante el verano. El Deportivo regresa a LALIGA EA SPORTS con una plantilla de lo más atractiva que permite soñar a su gente con todo este curso. Lejos de confeccionar un equipo para pelear la salvación -pese a que el discurso gire en torno a ello- el cuadro coruñés cuenta con jugadores de mucho renombre y ha cerrado la ventana estival con otras dos incorporaciones de alto nivel.

El Dépor afrontaba las últimas horas del mercado con los deberes prácticamente hechos, aunque pendientes a cualquier oportunidad que se pueda presentar. Dicho y hecho. Fernando Soriano ha efectuado dos movimientos de última hora que han dejado boquiabiertos a su hinchada. José María Giménez y Marc Casadó se unen a la plantilla deportivista. El central del Atlético de Madrid aceptó la oferta para completar la zaga, mientras que el mediocentro del Barça nutrirá la medular.

No hay que olvidar tampoco la llegada de Adama Traoré, jugador que dotará de mucho músculo al ataque y que sorprendió a propios y extraños con su llegada a Riazor. Estos han sido los tres últimos en incorporarse a las filas del equipo que dirige Antonio Hidalgo, aunque hay otros tantos nombres que bien merece recalcar.

Sobre todo el de Aubameyang. El gabonés aterrizó desde el Olympique de Marsella y ya suma tres goles en tres jornadas. Unos números sobresaliente. A todos ellos se suman Leo Román, Jensen, Bright Ede, Amatucci, Gijselhart y Angeliño, cuya vuelta a casa también ha sonado bastante.

A los 10 fichajes efectuados por el Dépor este verano hay que sumar la continuida del principal activo de este equipo. No es otro que Yeremay Hernández. Pese a los múltiples rumores sobre su salida, la gran estrella herculina seguirá vistiendo de blanquiazul y todos esperan que sea decisivo en el regreso del equipo a la élite.

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Un equipo de ensueño

El Dépor cuenta con una plantilla bastante amplia y un once tipo que sin duda será la envidia de muchos equipos de LALIGA EA SPORTS. Muchos deportivistas se frotan los ojos al comprobar el posible once que podría saltar cada semana al verde para defender su escudo.

Con los últimos fichajes, las redes alucinan con el que podría ser un once formado por Leo Román en portería, Adrià Altimira, Giménez, Lucas Noubi y Angeliño en defensa, Casadó, Amatucci y Mario Soriano en la medular y Adama Traoré, Yeremay y Aubameyang en ataque. Casi nada.