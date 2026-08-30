El Dépor cierra una salida y Fernando Soriano no da el mercado por finalizado

Alberto Cercós García 30 AGO 2026 - 19:40h.

Fernando Soriano, en la previa del Dépor-Valencia, habla sobre el mercado de fichajes

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El Deportivo A Coruña encara las últimas horas del mercado de fichajes con trabajo todavía por delante. El conjunto gallego, recién ascendido a Primera División, está cerca de cerrar una de las salidas que tenía pendientes: Charlie Patiño jugará cedido en el Bochum durante la temporada 2026-27 después del principio de acuerdo alcanzado entre ambos clubes. El centrocampista inglés, que no ha tenido minutos en las dos primeras jornadas de LALIGA, viajará próximamente a Alemania para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato. Patiño pone así en pausa su etapa en Riazor después de disputar 35 partidos en LaLiga Hypermotion con el Deportivo, 28 de ellos la pasada campaña.

Fernando Soriano actualiza el mercado del Dépor

El propio Fernando Soriano confirmó el estado de la operación en DAZN y dejó claro que el club no espera una revolución en estos últimos días, aunque tampoco cierra la puerta a nuevas incorporaciones: «De momento se habla mucho; ¿es un centrocampista o un central? ¿Va a llegar algo? El mercado está abierto, está pendiente. Lo normal es que no haya muchos movimientos, que a lo mejor a última hora pueda aparecer algo que nos mejore. Intentaríamos hacerlo, pero bueno, no esperamos ninguna revolución. Pero la plantilla está muy cerrada todavía». El director deportivo blanquiazul asume que el trabajo principal está prácticamente terminado, aunque todavía existe margen para alguna oportunidad.

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Soriano insistió en esta misma línea cuando fue preguntado por si la plantilla estaba definitivamente cerrada. «Bueno, te diría que en principio sí, pero quedan 48 horas, 72 todavía de mercado. Todo puede pasar. Ya sabéis que siempre está en constante movimiento. La idea es que ya esté cerrada, pero estaremos pendientes», explicó. El Dépor, por tanto, afronta la recta final con la intención de mantener la base que le ha permitido regresar a la máxima categoría y, al mismo tiempo, permanecer atento por si aparece una operación que permita elevar el nivel del equipo.

En el capítulo de salidas, además de Patiño, siguen pendientes las situaciones de Dani Barcia y José Ángel. Preguntado directamente por los tres casos, el director deportivo fue claro: «Sí, lo de Charlie creo que está bastante avanzado. Los otros casos, pues bueno, cada uno tiene sus peculiaridades. Se trabaja, se sabe cuál es su situación deportiva, ellos lo conocen y a partir de ahí estas 72 horas se decidirá por su parte, por la nuestra, por la decisión, pero bueno, va lento».