Joaquín Anduro 30 AGO 2026 - 16:17h.

Mati Prats pide el Balón de Oro para un futbolista de la Selección Española

Mati Prats da la cara por Álvaro Morata por su carrera y reivindicar la salud mental: "Ya les gustaría a muchos ser él"

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El Balón de Oro de 2026 promete ser uno de los más igualado de los últimos años con varios candidatos para alzarse por el galardón como Lamine Yamal, Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Harry Kane... José Mourinho se mojó en sala de prensa este sábado pidiendo el galardón para el futbolista del Real Madrid por sus goles y su récord anotador en los Mundiales pero se ha encontrado con la respuesta de Mati Prats. En su editorial, el presentador de ElDesmarque de Cuatro ha reivindicado que sea uno de los jugadores de la Selección Española campeona del mundo quien se lleve el galardón.