Pillan a Luis Enrique diciendo quién va a ganar el Balón de Oro: “Seguro”

Fran Duarte Madrid, 11 AGO 2026 - 12:02h.

El PSG ha compartido un video del entrenamiento del PSG y han pillado a Luis Enrique confesando su favorito para ganar este año el Balón de Oro

Fabián regresa a Los Palacios tras conquistar el Mundial y se moja con el Balón de Oro

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Va quedando menos para que se celebre la gala del Balón de Oro y ya hay muchos favoritos que se postulan a alzarse con el trofeo19755148. El último ganador fue Dembelé y todo apunta a que el PSG puede volver a repetir con un jugador ganando el trofeo a mejor futbolista del mundo después de ganar por segunda vez consecutiva la Champions League. En el equipo de Luis Enrique hay muchos nombres que podrían ganar el Balón de Oro, pero si le preguntan a él tiene claro su favorito: Fabián Ruiz.

Él mismo lo ha reconocido en el último entrenamiento del equipo parisino, precisamente el primero de Fabián después de regresar de sus vacaciones. El club ha subido un vídeo del entrenamiento en donde pillan a Lucho hablando de Fabián con Marquinhos convenciéndole de que tiene que ser el futbolista de Los Palacios y Villafranca el que termine consiguiendo levantar el galardón. “Fabi nada… Fabi ha ganado: Mundial, hace dos años la Eurocopa, ‘back to back’, Nations League… ¡Balón de Oro! ¡Balón de Oro seguro!”, aparece comentando el entreno con el capitán del PSG. Puedes ver este momento en el vídeo superior.

Fabián Ruiz, uno de los mejores centrocampistas del mundo

Lo cierto es que Fabián está en un momento espectacular y sus números le avalan. Además de los títulos (Champions, Liga, Copa, Supercopa de Europa, Supercopa de Francia, FIFA International Cup y Mundial), se ha convertido en uno de los mejores mediocentros del mundo y tanto en el PSG como en la Selección su trabajo es fundamental. Con un 91.4% de pases completados por partido, 5,17 pases largos de más de 35 metros en cada encuentro y un porcentaje de perdida de menos de un balón por partido, Fabián se ha convertido en un referente en su posición. Su mayor virtud es la progresión del balón, llegando a avanzar hasta más de 25 veces por encuentro una distancia superior a los 10 metros en dirección a la portería rival.