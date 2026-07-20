Fabián Ruiz, el hombre que lo ganó todo y llega a las quinielas del Balón de Oro

Pepe Jiménez Sevilla, 20 JUL 2026 - 10:37h.

Fabián Ruiz volvió a ser titular ante Argentina y, como de costumbre, brilló con la Selección

La racha de Fabián Ruiz, un amuleto imbatible de la Selección Española

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Cuando las quinielas se abren para ese premio tan odioso como deseado que es el Balón de Oro, muchos argumentan que la clave es ser parte importante en títulos como la Champions League o, como sucede este año, el Mundial. Si ahora preguntásemos por nombres para ganar, muchos apuntarían a Leo Messi, Kylian Mbappé o Ousmane Dembélé, pero el único que alzó los dos máximos títulos de la élite este curso es de Los Palacios, tiene pasado bético y se llama Fabián Ruiz.

Porque el mediocampista del PSG se ha convertido en un coleccionista de títulos. Capaz de levantar la Champions League hace unos meses, este domingo besó la copa del mundo tras alargar su mágica racha: 50 partidos con España, 0 derrotas.

Titular en el tramo decisivo del Mundial, Fabián Ruiz no llegó al once por casualidad ni -solo- por el bajón de rendimiento de Pedri, sino que lo hizo por constancia y ejemplo, y se mantuvo por rendimiento.

Ante Argentina volvió a ser titular y volvió a evidenciar el increíble nivel que ha alcanzado el chico que se formó en el Betis y que saltó a la fama con una cesión en el Elche. Ese es Fabián Ruiz, el hombre que lo ha ganado todo y que ahora, por derecho propio, aparece en las quinielas del Balón de Oro.

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Los estadios de Los Palacios se llamarán Gavi y Fabián

Los internacionales españoles Pablo Páez Gavira, 'Gavi', y Fabián Ruiz darán nombre a los estadios de su pueblo, Los Palacios y Villafranca (Sevilla), localidad en la que ya se les espera para entregarles su peso en tomates como premio por haber ganado el Mundial de fútbol.

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Según han informado a EFE fuentes del Ayuntamiento, la decisión de darle a los dos estadios los nombres de estos jugadores ya estaba tomada antes de la final contra Argentina, de modo que en las próximas semanas estarán renombrados los dos estadios de Los Palacios, llamados actualmente 'Marismas' y 'San Sebastián'.

En estos recintos juegan los equipos locales, como la AD Mosqueo, La Liara y Los Palacios CF, mientras que el municipio cuenta con el CD Los Palacios y Villafranca en fútbol sala y disputa sus partidos en el pabellón que lleva el nombre de Jesús Navas, otorgado tras ganar el Mundial de Sudáfrica en 2010.

Además, a los jugadores se les espera en el pueblo para entregarles su peso en tomates, el principal producto del municipio.

Ello, mediante una iniciativa a la que se ha adherido la principal empresa agrícola de este municipio del Bajo Guadalquivir, la Cooperativa Las Nieves, que va a preparar unos 140 kilos de su producto estrella, conocido como el 'bombón colorao', para regalárselos a Gavi y Fabián.

Se trata de un presente, a modo de reconocimiento, que ya recibió el excapitán del Sevilla Jesús Navas tras la cita de Sudáfrica.

En la noche del pasado martes, tras la semifinal ganada por España a Francia (2-0), Gavi y Fabián Ruiz publicaron en la red social X una foto de ambos en el vestuario de la selección española con el texto: "De Los Palacios a Nueva York".