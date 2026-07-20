Pepe Jiménez Sevilla, 20 JUL 2026 - 09:37h.

El guardameta vivió la pasada temporada en el Real Valladolid

El Betis ultima la salida de Guilherme Fernandes

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El Betis, a través de sus medios oficiales, ha anunciado este lunes la marcha de Guilherme Fernández, guardameta que se va traspasado al Córdoba tras un año cedido en el Real Valladolid.

El portugués, sin sitio en el equipo de Manuel Pellegrini, se marcha traspasado al Córdoba en una operación en la que, tal y como pudo conocer ElDesmarque, la entidad verdiblanca se guarda un 50% de los derechos del futbolista.

El arquero lisboeta pasó por las categorías inferiores del Sporting de Portugal, Belenenses y Benfica antes de recalar en el Estrela Amadora, que lo traspasó al Betis en el verano de 2023, y ha disputado más de una cincuentena de partidos oficiales en dos temporadas con el filial verdiblanco. El Real Betis acordó el pasado verano una cesión que incluía una opción de compra de unos 500.000 euros que se convertiría en obligatoria si el Valladolid lograba el ascenso, además de una posibilidad de recompra que el Real Betis podía guardarse durante dos ventanas diferentes, pero la imposibilidad del club blanquivioleta de hacerse con los servicios de un futbolista con la dimensión de su salario han terminado con el portugués de vuelta.

Así ha anunciado el Betis la salida de Guilherme:

"El Real Betis Balompié y el Córdoba CF han acordado el traspaso del portero luso Guilherme Fernandes al club cordobés.

El Club agradece a Guilherme su compromiso durante su etapa bética y le desea la mejor de las suertes en sus próximos desafíos".

El jugador agradece el mensaje

El propio futbolista ha respondido al anuncio oficial de su salida agradeciendo el gesto bético con un mensaje en sus redes sociales.