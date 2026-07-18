El primer once de Manuel Pellegrini en el Betis 26/27 con un fichaje y varios canteranos

Joaquín Anduro 18 JUL 2026 - 15:35h.

Así forma el Betis en el primer encuentro de pretemporada

El mensaje del Betis que vuelve a emocionar tras lo de su segunda camiseta: "Cuando hablamos de colores"

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El Real Betis ya tiene su primer once de la pretemporada 2026 para el amistoso de este sábado ante el Sportfreunde Lotte en el que Manuel Pellegrini saca a Fran García y varios canteranos de inicio. El lateral de Bolaños de Calatrava formará de inicio en el choque junto a Rica Fúnez, Kwame Sosu o Gonzalo Petit, que también buscarán convencer al técnico chileno.

El ex del Real Madrid jugará de inicio por la banda zurda con Ángel Ortiz, otro de los jugadores con ficha del filial, apareciendo por el lado derecho. La meta estará defendida por Álvaro Valles y el eje de la defensa por Diego Llorente y Vicente Gómez, que apunta a tener esta campaña menos minutos por el costado zurdo.

Marc Roca formará por delante en el centro del campo, acompañado por el canterano Rica Fúnez y por Pablo Fornals. En ataque, Kwame Sosu jugará por la banda derecha, Rodrigo Riquelme por la izquierda y Gonzalo Petit en el frente de ataque con la intención también de convencer a Manuel Pellegrini.

Alineación confirmada del Real Betis

XI del Betis: Álvaro Valles; Álvaro Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez, Fran García; Marc Roca, Rica Fúnez, Pablo Fornals; Kwame Sosu, Rodrigo Riquelme, Gonzalo Petit.