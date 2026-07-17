María Trigo 17 JUL 2026 - 14:01h.

A sus 35 años, habla como capitán verdiblanco y ejerce de líder aplicando la experiencia que tiene en el fútbol

Marc Bartra y Pablo Fornals le cuentan a Gonzalo y Alejandro sus mejores trucos para defender a las estrellas en el campo

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En las últimas horas se ha hecho pública una entrevista de Marc Bartra en GQ. Entre los muchos y diversos temas que trata el central del Real Betis está el de la labor que hace como capitán en estos tiempos en los que la salud mental es tan importante. Antes de adentrarnos en esas respuestas, hay que resaltar la respuesta del catalán a la siguiente pregunta: "¿Qué te sueño te gustaría cumplir para poder retirarte tranquilo?".

Una pregunta en la que deja claro que a pesar de sus 35 años le queda cuerda para rato y en la que tiene un deseo muy muy muy claro: "¡Lo de retirarme aún lo veo muy lejos! Pero lo del sueño es 100% el de ganar otro título con el Betis, sería de las mejores cosas que podría soñar a día de hoy".

Marc Bartra, el vestuario y la salud mental

Bartra ha reconcido que ha llegado a sentirse infeliz jugando al fútbol "en varias (pocas) ocasiones, pero a día de hoy prefiero no decir cuándo fue". Una prueba de lo que hay detrás de ser futbolista profesional y eso que él trabaja desde los 17 años con un coach que le ayuda en todo el trabajo mental. Además, desde hace dos años también medita y es algo que le ha ayudado mucho en esta etapa: "Ha coincidido con los mejores años de mi vida a nivel personal. Me siento más lúcido, menos pesado, más enérgico, más consciente, más concentrado en el juego y más presente en el día a día. Eso no tiene precio. Acabas atrayendo cosas mejores en tu vida".

Hablando de todo esto, al futbolista bético le cuestionaron si es habitual que en un vestuario de fútbol se compartan problemas personales y si hay algún tipo de terapia colectiva: "Normalmente en grupo no, pero eso ya depende de cada personalidad. Hay quien se abre más y cuenta sus problemas y quien se los guarda. Ahora que llevo más años y también en mi calidad de capitán, me gusta detectar cuando alguien no está del todo bien e intento ayudarle y sumarle en todo lo que pueda. Me siento cómodo con eso y creo que es fundamental para un vestuario".

"Es verdad que es complicado mostrarse vulnerable en un mundo tan competitivo como es el fútbol. Estamos muy expuestos y exteriorizar debilidades puede ir en tu contra. También te digo que si estás en un equipo que es humano y sano, te puede ser de gran ayuda exteriorizar algo que no esté yendo bien en lo personal. A mí me pasó hace unos años en el Betis: cuando conté a mis compañeros algo personal que me había sucedido y lo que estaba viviendo, sentí una liberación increíble. Me dieron más cariño que nunca, me ayudaron a diario e hice una temporada buenísima. Acabamos ganando la Copa del Rey", ha revelado Marc Bartra al respecto.