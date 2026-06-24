Marc Bartra y su divertida reacción por el percance de su padre: "Que el hombre se estaba ahogando de verdad"
Marc Bartra ha contado la divertida historia que le ha pasado a su padre en la piscina mientras jugaba con las hijas del futbolista
Lamine Yamal se 'parte de risa' mientras su hermano pequeño Keyne intenta jugar al golf
Después de disfrutar de unas merecidas vacaciones por California, con vuelos en helicóptero y algún que otro partido del Mundial de EE.UU. que ha vivido desde la grada, Marc Bartra ha podido desconectar al lado de los más cercanos. Unas vacaciones que casi acaban en tragedia, pero que al final se van a convertir en una divertidísima anécdota con su padre. El futbolista del Real Betis se encontraba en la piscina jugando con sus hijas hasta que su padre ha comenzado a hacer cosas raras y al final resulta...¡que se estaba ahogando! Un divertido momento que ha querido contar a sus seguidores a través de un vídeo en el que lo explica todo. "Y aquí está celebrando que está vivo. Es el mejor, pero creo que no volverá a bañarse en todo el verano", ha explicado el defensor mientras se parte de risa y también sus hijas. Puedes ver el divertido momento en el que cuenta esta historia en el vídeo superior.