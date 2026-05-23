Redacción ElDesmarque 23 MAY 2026 - 10:25h.

Alejandro y Gonzalo han podido disfrutar de un entrenamiento del Betis

Han aprovechado para preguntar por los mejores trucos a la hora de enfrentarse a los futbolistas de talla mundial

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Pablo Fornals ha podido conocer a los jugadores del Betis de LALIGA GENUINE Moeve. En ocasiones ha entrenado con ellos y el futbolista verdiblanco ha confesado que para él fue una gran ayuda en lo personal esta experiencia con ellos. Alejandro y Gonzalo, dos de los jugadores de este equipo, han podido disfrutar de un entrenamiento de los de Pellegrini. “Me he sentido el tío más suertudo de todo el planeta”, confesaba Alejandro. “Yo estaba ahí que no me lo creía. Estaba soñando”, decía Gonzalo al ver cómo todos los futbolistas les saludaban y veían de cerca cada uno de sus ejercicios.

Han aprovechado para hacer algunas preguntas para mejorar en el campo. Marc Bartra y Fornals han estado con ellos. El Betis la temporada que viene es equipo de Champions y se tendrán que enfrentar a los mejores equipos de Europa. Uno de ellos podría ser el Manchester City y Alejandro le preguntaba al central cómo paraba a este tipo de jugadores.

Los consejos de Bartra y Fornals para parar a los mejores jugadores en el campo

El defensor del Betis le decía que una de las claves para defender a Erling Haaland es no estar demasiado encima de él “porque te juega muy bien con los brazos”, le decía Bartra mientras escenificaba la jugada para que él viera cómo se hacía.

Otra de las dudas que le planteaba Gonzalo era con respecto a los derbis y cómo lo viven. “Vosotros seguro que cuando vais a jugar un partido notáis tensión, notáis algo aquí”, decía Pablo Fornals mientras se tocaba el pecho. “Si tú estás seguro de ti mismo, estás entrenando bien… Eso es lo que te tiene que dar seguridad”, le comentaba Bartra.

Pablo Fornals añadía que ese tipo de nervios es algo con lo que conviven y que el día que les falten “se acabó” para él el fútbol profesional. Gonzalo les confesaba que para ellos participar en LALIGA GENUINE Moeve es más que jugar al fútbol. “Cuando a lo mejor alguien está mal o está decaído siempre le ayudamos”, les decía. El central del Betis recalcaba la importancia de que haya “buen rollo” entre los compañeros y que sean también amigos.