Pepe Jiménez Sevilla, 18 JUL 2026 - 08:42h.

El conjunto verdiblanco se estrenará con la ausencia de Isco Alarcón

Isco Alarcón regresa a España: la razón de su viaje y la fecha estimada de vuelta

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El Betis vuelve al verde. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini se estrena este sábado ante el Sportfreunde Lotte, conjunto alemán que juega en categorías inferiores en el país germano. Un desafío sin mucho nivel para arrancar el curso.

Como sucedió el pasado año, el Betis arrancará su pretemporada con un rival de menor nivel para ir ganando ritmo en una cita en la que, debido a su viaje express a España, no estará Isco Alarcón. El mediapunta volvió a nuestro país por motivos personales este jueves, tiene previsto reincorporarse al grupo en Alemania el lunes, momento en el que Pellegrini volverá a contar con él.

Igualmente, tampoco estará Pau López, hombre que se despidió de la entidad este viernes y que debe anunciar su llegada al Andorra en las próximas horas, equipo con el que jugará esta temporada en LALIGA Hypermotion.

A falta de nuevos detalles, podríamos ver otra vez a Nelson Deossa jugando algunos minutos -aunque su salida parece encarrilada-, o a futbolistas tales como Junior Firpo, Gonzalo Petit -otro que apunta a salir- o los canteranos que se ha llevado Pellegrini al stage.

Cómo y dónde ver el primer partido de pretemporada del Betis

- Televisión: el partido se podrá ver a través de Betis TV, que retransmite tanto en TDT como en plataformas virtuales tales como Youtube.

- Hora y día: este partido correspondiente a la pretemporada verdiblanca, se disputará este sábado 18 de julio a las 15.30 horas.

- Retransmisión online: ElDesmarque te ofrecerá toda la información relativa a este partido, tanto en la previa con los posibles onces, las bajas, lesionados y sancionados y las alineaciones confirmadas, como todo el post, con las jugadas más destacadas y toda la polémica.