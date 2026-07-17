Pepe Jiménez Sevilla, 17 JUL 2026 - 10:17h.

El guardameta regresó a España este pasado jueves junto a Isco Alarcón

Pau López negocia su fichaje por el Andorra y el Betis trabaja en la llegada de otro portero

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El Betis, a través de sus medios oficiales, ha confirmado este viernes la marcha de Pau López, futbolista que regresó a la entidad verdiblanca el pasado año para vivir una segunda y corta etapa como bético. Con el club trabajando en la llegada de Diego Conde, el ex del Espanyol tiene vía libre para firmar por el Andorra.

Con un breve comunicado, la entidad ha confirmado la marcha del guardameta tras haber regresado, junto a Isco Alarcón, este pasado jueves a España para formalizar su adiós.

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"El Real Betis y Pau López han llegado a un acuerdo para su desvinculación del club.

El portero catalán regresó el pasado verano tras concluir su etapa en el Toluca mexicano. En sus dos etapas en Heliópolis ha disputado un total de 51 partidos y ha contribuido a la histórica clasificación a la Liga de Campeones.

El Club le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos deportivos", escribía el club en su página web oficial.

La despedida de los aficionados del Betis

Tras un curso sin demasiado brillo, Pau López anuncia su marcha y el público verdiblanco no ha dudado en recordar uno de sus mejores momentos recientes como bético: su parada en el último suspiro en Cornellá.

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Después de un más que dudoso penalti, el Espanyol tenía la oportunidad de robarle los puntos al Betis desde el círculo del penal y Pau López se sacó una gran parada para, de manera inmediata, celebrarlo ante la grada.

En las próximas horas el Betis debe anunciar la llegada de Diego Conde, aún guardameta del Villarreal, para ocupar el puesto que ha dejado Pau López como segundo guardameta -por momentos titular- de Manuel Pellegrini en La Cartuja.