Pepe Jiménez Sevilla, 17 JUL 2026 - 09:15h.

El mediapunta regresó este jueves a España junto a Pau López

El primer deseo de Isco Alarcón para la nueva temporada: "Ojalá sin dolor"

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La imagen de la jornada del jueves en el Betis, más allá del precioso anuncio realizado para su segunda equipación, fue la llegada al aeropuerto de Sevilla de Pau López... y de Isco Alarcón. Mientras las cámaras esperaban al guardameta, que ultima su salida al Andorra, el mediapunta aparecía junto a él como sorpresa casi inesperada.

Con todas las miradas centradas en su físico y en su eterna recuperación después de que el propio futbolista admitiese que aún siente pequeñas molestias, la vuelta de Isco Alarcón a España podía encender algún tipo de alarma que, eso sí, fue apagada de manera inmediata.

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Según explica la entidad, el regreso de Isco Alarcón a España nada tiene que ver con lo deportivo o lo físico, debiéndose a un asunto personal del que, de momento, se desconocen más detalles.

Tal es así que el propio club ha comunicado que espera que Isco Alarcón regrese a Alemania este mismo lunes, perdiéndose únicamente la jornada de trabajo de este viernes y el amistoso previsto para este sábado, donde Manuel Pellegrini no podrá contar con él.

Con todo ello, lo lógico es que Isco Alarcón pase el fin de semana en España y el mismo domingo o lunes por la mañana ponga rumbo a Alemania nuevamente para seguir trabajando con normalidad con sus compañeros.

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Pau López no volverá a Alemania

Con el que tampoco podrá contar este sábado (ni lo que resta de temporada) es con Pau López. El guardameta solicitó salir de la entidad tras haber alcanzado un acuerdo con el Andorra y en las próximas horas se espera que se anuncie de manera oficial.

Igualmente, el Betis trabaja para dejar cerrado todo alrededor de Diego Conde, guardameta del Villarreal y hombre llamado a ocupar el sitio de Pau López esta temporada.

Movimientos en la portería... a la espera de otras posiciones.