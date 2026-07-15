María Trigo 15 JUL 2026 - 09:17h.

Los dos jugadores andaluces se acordaron de Jesús Navas y de la localidad que los vio crecer

Manu Sánchez y su monólogo sobre los subtítulos, el acento andaluz y Chari Peña: "La madre de Fabián es la de todos"

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Si hay un pueblo del que presumir en el vestuario de España ese es el de Los Palacios y Villafranca. Allí se crió un campeón del mundo en 2010 como Jesús Navas y allí también lo hicieron Fabián Ruiz y Gavi, dos de los integrantes de la actual plantilla de la Selección Española que está haciendo historia y se clasificó este martes por la noche para disputar la gran final del Mundial 2026. Lo hizo tras eliminar a Francia y jugar un partido que siempre va a ser recordado.

Otra curiosidad entre estos tres palaciegos reside en que mientras Jesús Navas pasó por la cantera del Sevilla, Fabián y Gavi lo hicieron por la del Betis. Ambos, junto al almeriense Álex Baena, son el producto andaluz de los 26 convocados por Luis de la Fuente.

Fabián Ruiz presume de pueblo

Y para el recuerdo también quedará la actuación del centrocampista del PSG. Fabián fue titular y se marcó un auténtico partidazo. Estuvo soberbio, omnipresente y se comió a los franceses. La losa de salir en los dos últimos partidos en el once inicial en lugar de Pedri no le pesó y demostró la enorme calidad que atesora. Una actuación estelar que tuvo un fin de fiesta con su paisano Gavi y acordándose de su pueblo: "De Los Palacios a Nueva York".

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Y Gavi no se queda atrás con su mensaje

Con la misma foto, pero con un mensaje un poco más largo, celebró el centrocampista del FC Barcelona este hito: "16 años después de Jesús Navas ahí estaremos Fabián Ruiz y yo representando a Los Palacios y Villafranca en la final del Mundial de fútbol. De Andalucía a Nueva York, vamos a darlo todo por todos los que nos seguís desde casa y nos dais fuerzas. ¡Vamos, España!".

Antes de esto, Fabián ya había subido otro post con un par de fotos. En una se le ve junto a Gavi y otros miembros de la Selección celebrando el pase a la final en el vestuario; mientras que en la segunda se aprecia el corro que hicieron los titulares del España-Francia antes del inicio del duelo. "Sin palabras", escribió Fabián Ruiz.