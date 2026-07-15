David Torres 15 JUL 2026 - 07:29h.

El mundo, a los pies del juego de España

Los argumentos de España que asustan a Inglaterra y Argentina

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Memes, felicitaciones reales, temor en los adversarios... y ahora hasta los rivales se rinden al juego de la Selección Española. Y es que, el bloque de Luis de la Fuente no sólo venció a Francia, sino que le pasó por encima futbolísticamente hablando y no queda otra que felicitarles.

Y es que, con una magnífica actuación colectiva y los goles de Mikel Oyarzabal, de penalti en el primer tiempo, y Pedro Porro tras el descanso, la selección española de Luis de la Fuente le amargó la fiesta nacional a Francia y se clasificó a la final del Mundial, donde aguarda el rival de la semifinal que enfrentará mañana, en Atlanta, a Inglaterra y Argentina.

La deportividad de Emmanuel Macron

Observados desde la grada por Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos y Xavi, la generación que coronó a España en Sudáfrica, el conjunto de Luis de la Fuente firmó una actuación para la historia. Puede que no la más brillante, pero sí la más efectiva para dejar en la cuneta al conjunto que más había asustado. Más alejados de allí, mientras la Casa Real pasaba un vídeo de las celebraciones o Pedro Sánchez escribía las beldades de la Roja; ("Nos hace soñar"), su homólogo en el Eliseo, Emmanuel Macron no tenía más remedio que rendirse también a la paliza deportiva recibida.

Emmanuel Macron es el vigesimoquinto presidente de la República Francesa y copríncipe de Andorra, es el jefe del Estado galo desde 2017, y se nota que es en el mandatario francés más joven de la historia contemporánea: futbolero, pasional pero elegante utilizó su cuenta oficial de X para felicitar a los españoles por su triunfo y, de paso, alentar a los Mbappé y compañía. En francés Macron escribió lo siguiente: "Bravo a España por esta clasificación. Gracias a los Bleus por haber llevado nuestros colores con compromiso. La derrota de esta noche es difícil, pero este equipo es joven y está lleno de futuro".