Ángel Cotán 29 AGO 2026 - 12:35h.

El técnico luso comparece en sala de prensa en la previa del choque ante el Málaga

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José Mourinho pasa revista. Tras golear y convencer ante la Real Sociedad en su esperado reencuentro con el Santiago Bernabéu, el técnico luso volverá a sentarse en el banquillo blanco ante el Málaga CF. En la previa del encuentro, el entrenador merengue compareció en sala de prensa y respondió a todas las cuestiones planteadas por los medios.

Además de analizar el partido del próximo domingo, Mourinho habló de nombres propios como Kylian Mbappé o Vinicius, pero también sorprendió a los presentes con una pista del once titular ante el Málaga CF. El preparador portugués también reflexionó sobre el Balón de Oro.

Las palabras de José Mourinho en el Real Madrid

Yan Diomande. "Ha llegado de los últimos, con un verano difícil por la indecisión. Llegó a Madrid sin una base de trabajo con su anterior equipo pero va poco a poco. Ha tenido ya minutos, es lo que necesita y está cada vez mejor. Mañana o juega de titular o entra. Está cada vez más preparado".

Mbappé-Vinicius. "No es entre los dos, es entre todos. El punto clave es la calidad, después un segundo punto que es secundario, la empatía entre dos personas, ya no estoy hablando entre dos jugadores. Muchísima empatía, amistad, colaboración... y cuando lo juntas con una calidad brutal, pues tenemos todo para ser cada vez mejor".

Una pista del once al Málaga. "Hay jugadores que han tenido pretemporadas diferentes, pero también tenemos plantilla fuerte y con soluciones para compensar estos pequeños problemas. Te puedo dar un ejemplo, y no me preguntas más porque no digo más, pero Cucurella empieza y Álvaro que ha jugado bien contra Espanyol y Real Sociedad se quedará en el banquillo".

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Las concentraciones del equipo. "Hay dos tipos de concentración. La que tú hablas, que significa estar juntos, dormir en el hotel o Valdebebas. La otra, es aquí. Esa es la que interesa verdaderamente y no tiene nada que ver con dormir aquí o en casa. Esto es lo que hacemos en el entrenamiento. Alguna vez pienso y me da un poco de tristeza que vosotros venís al entrenamiento tres veces y solo ves calentamiento y rondo, en el otro trabajo, hay muchísima concentración".

Balón de Oro. "Creo que es una cosa individualmente muy bonita, es una cosa que entra en la historia individual de un determinado jugador y creo que es normal que esta docena de jugadores de un nivel muy alto de los cuales nosotros tenemos tres o cuatro, es normal que exista esto como ambición. Para mí, el Balón de Oro tiene que ser uno de esos jugadores que, cuando terminen de jugar, los echemos de menos. Yo echo de menos a Maradona, Cristiano, Messi (...), no puedes dárselo a un jugador porque ganó la Champions o el Mundial. Dáselo a Luis Enrique, que represente el equipo, a la Selección de España, seguramente el míster De la Fuente lo merece, pero otra cosa es el mejor jugador del mundo. Y no tiene que ser del PSG o España. Nosotros sabemos donde están los que han marcado historia individual".