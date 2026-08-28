El Real Madrid firma a Zinebi, un delantero de 19 años directo al Castilla

Juan Pérez 28 AGO 2026 - 16:43h.

El joven de 19 años llega cedido para competir en el Castilla

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El goteo de movimientos en el mercado de fichajes deja un lujo de última hora en el Real Madrid con la incorporación de Rayan Zinebi, el delantero marroquí de tan solo 19 años que sigue el camino de Naasei para cambiar Granada por el conjunto blanco. El futbolista llega mediante una cesión que se ha trabajado hasta última hora después de que el conjunto nazarí haya renovado al jugador hasta 2029 para así asegurar su regreso, aunque el club blanco tiene una opción de compra.

El arquitecto de la cantera madridista ha perseguido a un jugador que hasta hace poco era carne del Juvenil A y del filial del Granada, pero ahora tiene por delante el reto más importante de su carrera. Rayan Zinebi llega al Real Madrid después de una temporada en el Granada donde estaba en dinámica del segundo equipo granadino, anotando un total de 16 tantos entre la Tercera RFEF y categorías juveniles.

Su debut con el primer equipo del Granada es un guiño más que define al salto en tan poco tiempo de un jugador que va a pasos agigantados desde que llegó a Andalucía. Asentado en el fútbol catalán con pasado en el fútbol base del Cornellá y poco después en la Associació Esportiva Prat, ahora su reto está en encontrar un hueco entre el Castilla comandado por Julián López de Lerma o el Real Madrid C de Marc Carrasco.

Actualmente Zinebi está disputando los Juegos Mediterráneos con la selección sub 20 de Marruecos, pero a su finalización pasará automáticamente a la entidad blanca para competir por un puesto. Si el Real Madrid entiende que puede ser un jugador de futuro, tiene una opción de compra al finalizar la cesión para hacerse con el delantero por dos millones de euros, una cifra relativamente baja para un gigante como el conjunto de Valdebebas a poco que las cosas le salgan bien.